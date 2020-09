Vargas le dice a Rocha: 'Soy parte de la 4T'. ¿Y qué le responde el Senador?

Rubén Rocha Moya no quiso opinar sobre el mensaje que emitió en redes sociales el ex Secretario General de Gobierno, donde lamentó ser descalificado por algunos personajes ligados a Morena para representar al partido rumbo al 2021

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ El jueves, por redes sociales, Gerardo Vargas Landeros publicó un video donde criticó a miembros de Morena que lo han desestimado para representar al partido rumbo las elecciones de 2021, pero sobre todo dirigió palabras para Rubén Rocha Moya. Hoy, el Senador decidió no opinar al respecto.

El ex Secretario General de Gobierno durante el sexenio de Mario López Valdez sostuvo que él es parte de la Cuarta Transformación y que cree en la política de Andrés Manuel López Obrador; además, que es un miembro del partido y está debidamente afiliado.

“Ante algunas descalificaciones que han hecho en contra de mi persona algunos personajes políticos de Sinaloa, quiero hacer algunas precisiones. Rubén Rocha Moya, quiero decirte, con el debido respeto y con toda la claridad, soy parte de la Cuarta Transformación, soy miembro del Movimiento Regeneración Nacional de Morena, debidamente acreditado”, recalcó.

“Quiero decir muy claramente que creo en la democracia de la Cuarta Transformación, en los estatutos dice, de manera contundente, que serán los ciudadanos sinaloenses los que otorguen las decisiones de quienes son los que los van a representar”, añadió.

Con todo respeto y de manera humilde, invito a toda la militancia para que, en unidad, fortalezcamos la democracia de nuestro @PartidoMorenaMx. pic.twitter.com/sTPIZQBAx8 — Gerardo Vargas (@GVargasLanderos) September 24, 2020

Vargas Landeros subrayó que será decisión de la ciudadanía el que él represente a Morena en los comicios del 2021, es por eso que llamó al partido a que impere la democracia en los procesos dentro del mismo.

“Hago un llamado a todo Sinaloa para que la democracia impere en este proceso, y sobre todo en unidad, en conciliación, todos trabajemos para lo que más queremos, nuestro estado”, enfatizó.

Ante estos comentarios, Rocha Moya decidió no opinar al respecto.

-¿Qué opina sobre el mensaje del ex secretario General de Gobierno?

- Hoy voy a informar sobre mis actividades como Senador.

- ¿Le manda un mensaje?

- No es tema, eso no lo voy a contestar, no le respondo a nadie... ese no es tema, yo no voy a hablar de ese tema, discúlpeme, tengo mi derecho a no hablar de ese tema, voy a hablar ahora sobre mis actividades.