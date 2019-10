Varios actores y deportistas son evacuados por los incendios de California

Entre los afectados por este desastre natural hay celebridades como LeBron James, Arnold Schwarzenegger y Kate Beckinsale

Noroeste / Redacción

Una vez más, algunas de las celebridades estadounidenses más conocidas se han visto obligadas a modificar sus vidas y sufrir desde la distancia por culpa de los incendios presentes en California, que amenazan con reducir a cenizas algunas de las viviendas más caras y espectaculares del país.

Cerca de una decena de rostros conocidos del mundo del espectáculo y del deporte han tenido que abandonar sus casas en las últimas horas.

Igual que ya sucedió en noviembre del 2018 , cuando se produjo la apabullante oleada de incendios que afectó a los domicilios de algunas estrellas como las Kardashian o Miley Cyrus, miles de vecinos de la ciudad de Los Ángeles y alrededores han tenido que ser evacuados por el cuerpo de bomberos local por motivos de seguridad, citó lavanguardia.com.

Algunas de las zonas más afectadas en esta ocasión han sido el exclusivo barrio de Brentwood y los aledaños del famoso museo Getty Center.

El jugador de baloncesto de la NBA, LeBron James, ha sido de los primeros evacuados en recurrir a las redes sociales para dar conocimiento de la situación que se está viviendo por culpa de las llamas.

En uno de sus tuits más recientes, el deportista ha asegurado que “los fuegos de Los Ángeles no son para tomarlos a broma”.

Una desagradable situación por la que también han tenido que pasar algunos de los más de 10 mil evacuados de la zona.

En el mismo mensaje en Twitter, el jugador de baloncesto aseguró que su familia y él estuvieron varias horas “conduciendo por la zona para intentar encontrar un lugar dónde dormir”.

We evacuated safely at 3:30 this morning. If you are in an evacuation zone, don’t screw around. Get out. Right now I am grateful for the best firefighters in the world, the true action heroes who charge into the danger to protect their fellow Californians. #GettyFire — Arnold (@Schwarzenegger) 28 de octubre de 2019

Igual que el alero de Los Angeles Lakers, otra de las celebridades que tuvo que abandonar su hogar a riesgo de no volver a verlo fue el ex gobernador californiano y actor Arnold Schwarzenegger.

El ex marido de Maria Shriver, otra de las afectadas, compartió con sus seguidores que tuvo que ser desalojado alrededor de las 3:30 horas.

Además de dar a conocer su situación, el republicano instó a los demás habitantes de la zona afectada por las llamas a abandonar sus viviendas incluso antes de que llegaran los bomberos para agilizar la evacuación.

“Si estás en zona de evacuación, no pierdas el tiempo. Sal. En estos momentos estoy muy agradecido por tener los mejores bomberos del mundo, los auténticos héroes de acción que cargan contra el peligro para proteger a sus compañeros californianos”, escribió Schwarzenegger.

Igual que él, su ex mujer animó a los vecinos de la zona a evacuar lo antes posible para garantizar la seguridad de todas las familias.

#GettyFire This is what we woke up too. We are safe- children and dogs. Thank you @LAFDwest and please everyone leave if you are in evacurion area. Stay safe pic.twitter.com/H0pBWtu8sX — Kristin Davis (@KristinDavis) 28 de octubre de 2019

Una de las protagonistas de Sexo en Nueva York, Kristin Davis, estuvo muy cerca de ver arder su casa durante la madrugada del lunes. Junto con una imagen de unos árboles cercanos a su propiedad en llamas, la actriz quiso contar a sus seguidores en redes sociales que había sido desalojada de emergencia junto a sus hijos y sus mascotas.

“Con esto nos hemos despertado nosotros también. Estamos todos a salvo. Niños y perros. Gracias, al departamento de bomberos de Los Ángeles. Por favor: márchense todos los que estén en una área de evacuación. Intenten mantenerse a salvo”, escribió la actriz, que saltó a la fama con el papel de Charlotte en la ficción de HBO protagonizada por Sarah Jessica Parker a final de la década de los 90.

Kate Beckinsale, la protagonista de Underworld, confirmó a sus seguidores que se encuentra “segura” y “agradecida” después de abandonar su casa de Los Ángeles a las 3 de la madrugada del lunes, cuando los incendios forestales invadieron la propiedad.

La actriz, de 45 años, reveló que tuvo que ser socorrida por sus vecinos, quienes, además de alertarla, la ayudaron a poner a salvo a sus animales.

“Envío todo mi amor y esperanza a los que tuvieron que salir de su casa a las 3 de la mañana por culpa de esto. Amor y admiración al departamento de bomberos de Los Ángeles y, sobre todo, a David y Dorothy, que no tenían porqué acordarse en medio de la noche de que no sé conducir pero lo hicieron. Y a todos los que me han ofrecido un lugar para quedarme a pesar de ir acompañada de cuatro animales, incluido un gato epiléptico. Estoy muy agradecida”, publicó la intérprete en su perfil de Instagram.

También fueron desalojadas por la cercanía al fuego las casas de los actores Josh Duhamel, ex pareja de la cantante Fergie, y Kate Hudson, la hija de Goldie Hawn.

Según publica el Daily Mail, unas imágenes de la zona en la que se encuentran ambas viviendas muestran cómo las llamas se extendieron rápidamente hacia la mansión de ocho dormitorios de Duhamel, valorada en 5.2 millones de dólares.

Aunque Hudson no se ha pronunciado al respecto de los incendios, el mismo lunes por la mañana la actriz fue vista subiéndose a su coche para abandonar el domicilio que posee en el exclusivo vecindario de Pacific Palisades, por lo que se sabe que abandonó el lugar horas antes de que se ordenara el desalojo de los vecinos de la zona.