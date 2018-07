Vaselina llegará a 100 pantallas de México por su 40 aniversario - Noroeste

Vaselina llegará a 100 pantallas de México por su 40 aniversario

La cinta, considerada un clásico con las actuaciones de John Travolta y Olivia Newton-John, se proyectará en agosto en una versión remasterizada, con imagen y sonidos renovados

Noroeste / Redacción

MÉXICO._ Para celebrar el 40 aniversario de su estreno, la película Vaselina (Grease) se exhibirá en 100 salas de México a partir del 24 de agosto próximo.

La cinta es considerada un clásico con las actuaciones de John Travolta y Olivia Newton-John. La versión es completamente remasterizada, con imagen y sonidos renovados.

Ambientada en los años 50, la película dirigida por Randal Kleiser narra la historia de amor adolescente entre Danny Zuko (John Travolta) y Sandy Olsson (Olivia Newton-John), quienes mantienen un romance durante el verano. Al regresar a clases, y pensando que jamás se volverían a ver, Danny y Sandy se reencuentran sorpresivamente en la escuela, donde ella confirma que él ha cambiado y no es el mismo chico del que se enamoró meses atrás.

El resto del reparto lo conforman: Stockard Channing, Eve Arden, Frankie Avalon, Joan Blondell, Edd Byrnes, Sid Caesar, Alice Ghostley y Dody Goodman.

Cuando fue el estreno de Vaselina, en 1978, la crítica no fue halagadora con ella. En The Today Show la calificaron como “comida chatarra visual” y en The New Yorker la llamaron “klutzburger”, un insulto creado para la producción. En el New York Daily News publicaron que la reseña pertenecía a las “páginas de obituarios” del diario.