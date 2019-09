Ve AMLO derrota moral de sus adversarios

Dijo que aunque busca una oposición "responsable", también busca que no se pueda crear un grupo o una facción con la fuerza de los reaccionarios de otros tiempos.

Noroeste / Redacción

MÉXICO._ El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que sus opositores están "moralmente derrotados", haciendo una alusión a la oposición al rendir su Primer Informe de Gobierno desde el patio de honor del Palacio Nacional.

"Además, lo digo con respeto, que no se entienda con un acto de prepotencia o una burla, pero están moralmente derrotados [...] El Presidente [Benito] Juárez decía: 'el triunfo de la reacción es moralmente imposible'", señaló.

López Obrador insistió en que su gobierno "no ha sido más de lo mismo", y se está en camino de un verdadero cambio de régimen.

"Por el contrario, está en camino la regeneración de México".

A 274 días de iniciada su administración federal, López Obrador llega con índices de aprobación que rondan el 70 por ciento en el promedio de varias encuestas realizadas por diversos medios nacionales.

El Mandatario nacional señaló que el Gobierno Federal que él encabeza ha tenido "algo de suerte", pero que eso le favorece para que avance la "soberanía del pueblo".

"Maquiavelo decía que la política es virtud y fortuna, suerte. En este tiempo han soplado buenos vientos y estamos llevando a la práctica una transformación profunda sin confrontación ni violencia política", afirmó.

"Nada ni nadie podrá detener el principio de la soberanía del pueblo", afirmó el titular del Poder Ejecutivo Federal, para luego abundar que mientras los que se oponen al cambio se encuentran "aturdidos" y "desconcertados", la mayoría de la población celebra el cambio, "están contentos, feliz, feliz, feliz".

"Los empresarios están cooperando con mayor compromiso social. Invierten, crean empleos, aceptan retribuciones razonables y pagan impuestos. Todo esto me mantiene optimista, pero sin aflojar el paso [...] No tengo derecho a fallar. Es una dicha enorme, vivir en estos tiempos, para servir a México", enfatizó López Obrador.

La marcha en contra

Unas mil 500 personas marcharon ayer domingo 1 de septiembre, desde el Ángel de la Independencia hasta el Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México, donde realizaron un mitin en contra de las políticas del Gobierno encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador

Al grito de "Fuera AMLO", "Informe tramposo" y "México, México, México", el contingente de manifestantes avanzó por la avenida Paseo de la Reforma.

"Nada que presumir: no hay seguridad, no hay aeropuerto, no hay medicinas", se leyó en una manta.

A la manifestación acudieron integrantes de organizaciones como Chalecos México, ProNAIM y Futuro 21.

