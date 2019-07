Por Comisión de Fiscalización de la 63 Legislatura

Ve intercamaral como algo político revés de cuentas públicas de Sinaloa

El revés a las cuentas públicas de los 18 municipios por la Comisión de Fiscalización de la 63 legislatura se debe a un tema político, opinaron los integrantes de la intercamaral en Sinaloa.

Antonio Olazábal

Miguel Taniyama Ceballos, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados sostuvo que para él con este revés a las cuentas públicas no se está atacando a la corrupción, sino que se está politizando el Congreso del Estado, dado que las cuentas públicas correspondientes al 2017, son de administraciones priistas, panistas y pasistas, fuerzas ajenas a Morena, que hoy es mayoría en la 63 Legislatura.

“Creo yo que sí se está politizando, pero nosotros queremos permanecer ajenos a esa politización haciendo un llamado a que combata como lo que queremos los ciudadanos ver, transparencia, no corrupción, no opacidad, y que no triunfe la impunidad”, señaló.

Taniyama Ceballos mencionó que lo primordial que debe buscar la actual Legislatura es actuar sin dolo político, y priorizar acercar a la ciudadanía a los temas de corrupción.

“Creo que la postura como el empresariado que somos es que siempre esté la transparencia, la no opacidad, la no corrupción y se combata la impunidad que es la madre de todas, ha sido muy lamentable el actuar del Congreso porque sí se politiza”, explicó.

“Porque realmente no hablan el idioma del ciudadano, hablan el idioma del partido, de Morena, que el PRI, que el PAN, no entienden los legisladores que cuando llegan ahí se acaban los partidos, el único que importa es el ciudadano”, agregó.

Por su parte Edna Fong Payán, presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana llamó a los diputados no guiarse por temas políticos, y que la revisión de las cuentas públicas de los 18 municipios se haga de una manera transparente y sin corrupción.

“Exigimos como intercamaral que el proceso se lleve de una manera sin corrupción, sin opacidad, y con la transparencia posible, aquí el tema si está político, esto tiene que quedar fuera, yo creo que aquí es dar el resultado, y lo legal se debe de ir a las instancias correspondientes”, subrayó.

“Aquí la preocupación es que el dinero se detenga, que se ha ido a los programas sociales, y que no se ha invertido en temas que dinamicen más lo económico aquí en el Estado, aquí en intercamaral lo que pedimos es eso, de que no se detenga el dinero por estas cuestiones, que no se politice todo”, añadió.