Ve Margarita Zavala falta de Estado en Culiacanazo y hechos violentos en el país

Lo que estamos viendo es la amnistía, la amnistía es liberar a Ovidio, amnistía es no enfrentarlos, y no hay que olvidar que estamos ante criminales, opina la ex candidata a la Presidencia de México

Sibely Cañedo

08/11/2019 | 10:06 AM

Margarita Zavala, ex candidata a la Presidencia de México. Foto: Rafael Villalba

MAZATLÁN._ La ex candidata presidencial Margarita Zavala lamenta la falta de políticas públicas en materia de seguridad del actual gobierno federal. Y muestra de ello, apuntó, es el "Culiacanazo" , donde se dio la liberación de Ovidio Guzmán, hijo del ex líder del cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera. "Entonces sí, lo que estamos viendo es la amnistía, la amnistía es liberar a Ovidio, amnistía es no enfrentarlos, y no hay que olvidar que estamos ante criminales", opinó durante su visita a Mazatlán para participar en un encuentro de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, que se desarrolla en el Centro de Convenciones. En cuanto a la masacre ocurrida el lunes en Bavispe, Sonora, de mujeres y niños de la familia LeBarón, Zavala lamentó lo que considera un abandono de grandes porciones del territorio, pues mientras se presentan este tipo de hechos, "la Guardia Nacional está más ocupada en la frontera sur deteniendo migrantes". La esposa del ex presidente de México Felipe Calderón participa como ponente en un panel sobre Estado de Derecho y Desarrollo Sostenible, en la 121 Jornada Nacional del Notariado Mexicano. #Jornada Nacional del Notariado Mexicano

#Margarita Zavala

