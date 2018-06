Ve Rocha Moya misoginia en ataque a la periodista Gabriela Soto - Noroeste

ATAQUES A PERIODISTAS

Ve Rocha Moya misoginia en ataque a la periodista Gabriela Soto

El candidato al Senado de la República califica de abominable la agresión contra la periodista de Noroeste

José Manuel Prieto

06/06/2018 | 12:36 AM

CULIACÁN.- Es abominable la forma tratándose de una mujer, porque hay misoginia en los ataques a Gabriela Soto, opinó Rubén Rocha Moya, candidato al Senado de la República por la coalición Juntos Haremos Historia, integrada por la Morena, PT y PES.

“Sobre todo porque hay misoginia acendrada no lo podemos admitir, es realmente muy rechazable a estas alturas del siglo 21, que tengamos esas actitudes quienes estamos en la vida pública”.

Destacó que cuando alguien salta a la vida pública, debe saber que le van a salir todos sus defectos.

“Por eso ahorita que hablamos de la ‘guerra sucia’, pues yo no la quisiera, pero no me quejo, porque finalmente sabemos que va a llegar de alguna manera y tenemos que enfrentarla”.

Sin embargo, dijo que este tipo de ‘guerra sucia’, se debe enfrentar con los recursos lícitos, razonables, y de ninguna manera atentando contra la libertad de expresión, particularmente portada por los periodistas.

“Mi solidaridad y apoyo absoluto a Gabriela Soto, por eso rechazo por completo estas denostaciones y esta campaña en contra suya”.

Agregó que ninguna crítica de un periodista autoriza por convicción a nadie para atentar contra esa libertad que tiene Gabriela Soto para hacer su trabajo a plenitud.