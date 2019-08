Ve Sergio Jacobo GutiÃ©rrez un MÃ©xico estancado y violento

Ve Sergio Jacobo Gutiérrez un México estancado y violento

Pero reconoce los programas sociales y el combate a la corrupción en la 4-T

Antonio Olazábal

Sergio Jacobo Gutiérrez ve un país sin inversión, sin crecimiento económico y con altos índices de violencia, esto en el marco del primer informe de Gobierno que dará Andrés Manuel López Obrador.

El morenista dará su primer informe de Gobierno el próximo domingo 1 de septiembre.

En los nueve meses de la actual administración, el líder de la bancada del PRI en la 63 legislatura hace este análisis del País.

"Destacaría como temas pendientes lo relacionado a la economía, tenemos cero crecimiento de la economía, no tenemos generación de empleos, no tenemos inversión y el otro asunto preocupante es el tema de la inseguridad, a pesar de la creación de la Guardia Nacional vemos que los indicadores de delitos de alto impacto como homicidios dolosos, feminicidios, no han disminuido, sino que han venido aumentando", lamentó.

Sin embargo, Jacobo Gutiérrez no todo lo ve negativo, el Diputado sostuvo que sí hay cosas que reconocer, como lo son los programas sociales implementados por la actual administración federal, así como su notable lucha contra la corrupción.

"Nosotros lo que vemos es que este año, como ocurre en todas las administraciones, podemos encontrar claroscuros, hay por supuesto aspectos positivos, rescatables, pero por supuesto hay temas en los cuales no ha habido avances significativos", señaló.

"Yo creo que dentro de lo más rescatable está todo lo relacionado con la política social, con todos los programas sociales, creo también como un logro importante, el énfasis con el que se está combatiendo a la corrupción", agregó.

El priista dijo también que ve una política económica donde se está ponderando el suroeste del país, por lo que espera que en el futuro se voltee a ver a Sinaloa, sobre todo en el tema de la obra pública y las grandes inversiones.