Vecina de la Tierra y Libertad pide despensas, para que coman sus hijos

Mi esposo se enfermó, y en cuatro días él no puede salir a la calle a que le dé el sol, dice la mujer

Belizario Reyes

Apoyo con despensas, económico o con pedrería para seguir haciendo artesanías y venderlas, pidió una vecina de la Colonia Tierra y Libertad, ya que por una enfermedad de su esposo, ni él ni ella han podido trabajar para obtener el sustento para su familia.

"Yo vengo a pedir una despensa o con lo que me pudieran ayudar, lo que pasa es que mi esposo se enfermó, en cuatro días él no puede salir a la calle a que le dé el sol, en cuatro días yo no puedo trabajar con tres niños, a menos que hubiera alguien que me ofreciera trabajo de casa y me dejara llevarme a mis niños", dijo Carla Sánchez.

"Mientras él estaba en el Seguro yo trabajaba haciendo artesanía lo que es a base de pedrería, entonces ya no tengo pedrería para hacer más de mis cosas, éstos cuatro días yo ya no puedo trabajar, él lunes (próximo) yo pienso que ya puede empezar a trabajar mi esposo".

Precisó que su esposo Enrique Rubalcaba, quien labora como ayudante de albañil, estuvo internado una semana en el Hospital del Seguro Social por padecer dermatitis atípica hereditaria, y al ser dado de alta, le pidieron que durante cuatro días no salga al sol, a partir de ayer.

"Yo trabajo desde mi casa, pero ahorita ya no tengo material porque el material que yo tenía pasé ahí en el hospital para estarme manteniendo mientras estaba ahí él", añadió Carla Sánchez, quien radica en Calle Río Yaqui, colonia en mención, en este puerto.

Reiteró la petición a la población en general que si desea apoyarla con despensa, ayuda económica o pedrería para seguir haciendo artesanías y venderlas para obtener algo de dinero para el sustento de su familia.

"Con lo que ellos pudieran ayudarme", continuó.

Al no contar con teléfono de ningún tipo, pidió que quien desee apoyarla puede traer su donativo a este diario en donde ella acudirá a recogerlo.