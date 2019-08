Vecino del Cerro del Vigía de Mazatlán, pide que tramo de Paseo del Centenario sea de un sólo sentido

Raúl Peña Fárver dice que lo estrecho y falta de espacios para estacionar vehículos de esta rúa genera caos vial en algunas ocasiones

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ Ante lo estrecho y falta de espacios para estacionar vehículos, un tramo del Paseo del Centenario debería ser para transitar nada más en un sólo sentido, de norte a sur, pidió un vecino del Cerro del Vigía.

Raúl Peña Fárver manifestó públicamente que en el tramo donde inicia la Casa Hogar San Pablo y donde está la barda del Colegio el Pacífico, que tiene pendiente de subida hacia el sur está muy estrecho y no se permiten estacionar unidades automotores.

“Ahí también empieza el terreno de la Casa Hogar San Pablo que no tiene banqueta, no tiene manera de que la gente camine por ese lado, en el lado poniente de la avenida sí tiene banqueta y está toda, toda marcada de amarillo y a la gente que se estaciona ahí la infraccionan y no hay dónde estacionarse”, continuó Peña Fárver.

Agregó que si se estacionan carros en ese tramo del Paseo del Centenario se estrecha mucho el acceso, no caben los vehículos de ida y de regreso, entonces debe de ser de un sólo sentido esa calle, de subida nada más, nada más para transitar de norte a sur y que bajen por la calle Jesús Carranza.

La persona entrevistada manifestó que cuando hay misa en la Casa Hogar San Pablo o algún evento en la Quinta Echeaguren ese tramo se llena de carros y se vuelve un problema la circulación.

“Debe de ser de un sólo sentido, de subida nada más y que bajen por otro lado, porque no hay dónde estacionarse, y luego si se estacionan los carros le levantan infracción además”, reiteró Peña Fárver.

Cuando va haber algún evento como los ha realizado el Ayuntamiento en la Quinta Echeguren o el Combate Naval, ese tramo y calles aledañas son cerradas a la circulación vehicular y sólo se permite el acceso a los residentes de la zona, recordó.

“Que sea de un sólo sentido, de subida, hacia el sur, y que bajen por otro lado”, propuso Peña Fárver.