Vecinos de Colonias de Escuinapa tienen dos semanas sin agua

Dos semanas sin agua tienen en zonas altas de la colonia Centro y Pueblo Nuevo, se tienen que comprar pipas para abastecer y poder atender las necesidades de casa, señalan vecinos.

Carolina Tiznado

“Ya son dos semanas, batallamos aquí porque estamos en zona alta no llega mucho, pero ayer ya tuvimos que comprar una pipa de agua y no nos alcanzó” dijo un de las vecinas de la calle Mina.

Las tinas y pilas continúan vacías, donde viven dos o más familias una pipa de 120 litros no es suficiente, se tiene que comprar más pero el dinero es el que no alcanza.

“Los recibos llegan puntualitos pero el agua no, no sabemos porque no hay agua, pero tampoco vemos pipas repartir” dijo Emilia López.

La misma situación se vive en la calle Río Ocoroni de la Colonia Pueblo Nuevo, al estar en cerros, el suministro de agua no llega a sus hogares y las pipas si no van registradas para atenderlas, no dejan agua, indicó una de las vecinas.

“Pedí agua, pero no venía anotada, por eso no me dieron, el problema es toda la calle, no tenemos agua, son meses sin agua, ya ni nos quejamos, porque a este gobierno le vale, siguen igual” dijo Ana Toledo.

El Gerente de la Jumapae Geovanni Saracco Martínez informo que la falta de agua en zonas altas es debido a que se tiene una bomba del acueducto Baluarte- Escuinapa en reparación, por lo que esperan que esta semana quede resuelto el problema.

“Era una bomba que estaba originando un ruido, decidimos quitarla y se está reparando, afecta a zonas altas de pueblo nuevo, todas las zonas altas, porque llega poca agua, no alcanza” dijo.

En la noche es cuando puede llegar un poco más de agua a esos domicilios, indicó, cuando la gente ha dejado de agarrar agua en las zonas bajas, manifestó.

En la colonia 10 de mayo también se está reparando una bomba, por lo que el servicio en ese lugar está en un 70 por ciento, indico.