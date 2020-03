Vecinos de Francisco Villa, El Rosario, piden a las autoridades que no los olviden

Expusieron que al encontrarse entre los límites con Mazatlán se sienten desprovistos de las autoridades

Hugo Gómez

EL ROSARIO._ Lámparas y calles sin mejorar, aseguran habitantes de Francisco Villa (Las Garzas), son tan solo algunas de las necesidades que tiene la comunidad.

Expusieron que al encontrarse entre los límites con Mazatlán se sienten desprovistos de las autoridades.

A las demandas se sumó la falta de apoyo para los restaurantes tras las afectaciones que dejó a su paso el huracán "Wila" a finales del año pasado.

"Nos sentimos muy abandonados de las autoridades, no sé si porque estamos en las orillas, hay muchas necesidades en el pueblo", expresó Alberto García Ayala.

Indicó que tan solo funciona el 10 por ciento de las lámparas del alumbrado público, situación que representa un problema de inseguridad para las familias.

Sobre los daños del huracán, se dio a conocer que están dañados los tejabanes de las marisquerías, por lo que no han podido reactivar sus negocios, principal fuente de empleo de la comunidad.

"Vinieron a hacer el levantamiento, pero no nos han resuelto nada y yo no he podido abrir mi negocio", argumentó el vecino.

Pidieron a las autoridades atender las necesidades que persisten en el poblado que conduce a las playas del Caimanero.