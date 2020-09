Vecinos de Infonavit Humaya, en Culiacán, confían en reparaciones de canal para evitar otra inundación

Los habitantes del sector esperan que no se repita lo sucedido con el Huracán Manuel en 2013, cuando sus viviendas fueron afectadas debido a los estancamientos de agua

Leopoldo Medina

Aunque las lluvias de este año no han sido tan fuertes como en otras ocasiones, vecinos de la colonia Infonavit Humaya, en Culiacán, no se confían, viviendo esta temporada con la incertidumbre de que no se repita lo sucedido en años anteriores, cuando su sector se inundó

José Luis Flores, uno de los vecinos que habita en la colonia, es dueño de un pequeño abarrote en su casa, y comentó que este año las lluvias hasta el momento no han sido tan intensas como para que tenga que preocuparse.

“Hasta ahorita todo ha estado tranquilo, no hemos tenido nada de problemas, ha llovido, pero ya no se hacen encharcamientos como antes, gracias a que el agua ha estado corriendo bien hasta el canal, gracias a los arreglos que hicieron las autoridades, eso nos ha ayudado mucho, de otra manera quién sabe cómo nos hubiera ido”, señaló.

Recordó que con el huracán Manuel en 2013, las cosas fueron distintas, que tanto su casa como su abarrote se vieron afectados por las lluvias, que fueron días difíciles para él porque el agua le echó a perder muchas cosas en su hogar y en su pequeño negocio.

“Manuel nos afectó mucho, en mi caso, el agua subió casi a los 60 centímetros de altura, no se me inundó la casa, me afectó mucho en mi abarrote, se mojó el producto, perdí mercancía, y donde sí me pegó mucho fue en el techo, se cayeron varios pedazos, muros afectados, ocasionando un gran gasto para el que no estaba preparado”, recordó.

Compartió que a raíz de aquellos sucesos, hoy está más preparado, reparó techos, instaló un portón para evitar se meta el agua a su casa, levantó un nuevo muro.

La señora Enriqueta da gracias a Dios que las lluvias de este año no han sido tan fuertes, además de que confía en que las reparaciones que se han realizado en el canal sirvan para que el agua ya no se estanque causando inundaciones en la colonia.

“La verdad, aunque no ha llovido fuerte, hay miedo, con las lluvias no se sabe, todo puede pasar; pero tenemos fe en Dios que no sucederá como antes, a mí se me inundó todo, el agua llegó al metro de altura, rescaté lo que pude, pero muchos de los muebles que tenía se me echaron a perder”, resaltó.

Enriqueta compartió que hoy está más atenta a la información que dan los medios de comunicación por la radio y la televisión, por lo que con la presencia de cada lluvia se mantiene alerta a cualquier indicio de inundación.

“Hay que estar preparados, porque las lluvias no perdonan, cada vez que llueve le pido a Dios que no sea muy fuerte, tenemos miedo que se nos vuelva a inundar la colonia, ojalá que lo que le hicieron al canal sí funcione, para que el agua se vaya por ahí sin problemas”, indicó la vecina.