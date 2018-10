Vecinos de la Chapultepec bloquean, otra vez, obra de ciclovía

Colocaron automóviles para impedir que la obra se pusiera en marcha, luego de que los constructores descubrieran las raíces de unos arboles

Valeria Ortega

CULIACÁN._ Vecinos de la colonia Chapultepec bloquearon nuevamente la avenida Emigdio Flores San para interrumpir que iniciara la obra de ciclovía como parte del proyecto Paseo Vía Mundial, colocando autos a un extremo de la maquinaria.

Luis Alfonso Gastélum, usuario del Club Campestre Chapultepec, señaló que durante la obra se deben respetar los espacios verdes de la comunidad, sin embargo los constructores comenzaron por las banquetas y dañaron las raíces de unos cuantos arboles.

“Lo primero que hacen estos señores, en sábado a mediodía llegan con la maquinaria y lo primero que hacen es que dañan un par de arboles, ahí en las raíces, son arboles muy viejos, muy bien arraigados. Empezaron a levantar la banqueta sin ningún cuidado entonces ya les impedimos que sigan adelante”, comentó.

Por otra parte, el arquitecto Refugio Reyes explicó que la obra de ciclovía contempla la separación para respetar al ciclista, así como un sistema para débiles visuales, banquetas, bancas e iluminación y que el descontento de los vecinos es porque los ciclistas no pasan por esa colonia y tampoco hay enfermos visuales.

Además, argumentó que los usuarios del campestre acostumbran a colocarse en doble fila e interrumpen el tráfico y que por ello les enoja que al tener una sola vía ya no podrán seguir con esos hábitos, además de argumentan que es una calle privada.

“Ellos argumentan que se dañaron las raíces de un árbol, no estamos dañando el árbol estamos liberando del concreto, el árbol en ningún momento se está dañando”, dijo.

“Por qué no explican ellos que ellos quieren estar en doble fila, porque les vamos a quitar ese privilegio que ellos se garraron en doble fila. Ellos se paran en áreas de minusválidos, me consta porque yo tomé videos y fotos... están faltando al respeto a las vialidades, no pueden estar tapando la circulación”, comentó el arquitecto.

Dijo que por el momento está dañando a los contratistas, porque la resolución ante el Gobierno de Estado ya quedó libre, entonces se atrasará más la entrega de la obra.