Vecinos de La Concha, Escuinapa, esperan respuesta sobre calle inconclusa

Desde hace varias semanas los vecinos denunciaron públicamente que obras en la calle principal quedó a medias y con las lluvias se ha vuelto un caos

Carolina Tiznado

LA CONCHA, ESCUINAPA. _ Aunque hace una semana buscaron que el Presidente Andrés Manuel López Obrador, interviniera en la continuación de la obra de la calle principal, no han tenido respuestas, señalaron vecinos de esta sindicatura.

Con las lluvias que se han registrado esta semana, el caos se ha vuelto más evidente en las calles, las que se dejaron sin una compactación adecuada y que ante el paso mínimo se hunden.

“Sí estamos desesperados, es un año ya sin respuestas desde diciembre del año pasado empezaron la México 15 y está parada, con estas lluvias es un cochinero el que tenemos”, dijo Jesús Valenzuela.

El miércoles se tuvieron lluvias más intensas que las que se habían presentado, por lo que las calles prácticamente se volvieron intransitables y con la calle principal en reparación, no tienen alternativas para salir de la sindicatura.

Son tres comercios que se ubican por esa calle que se han visto afectados, pues no hay paso para las personas por ninguna de las calles aledañas, éstas se encuentran llenas de lodo o flojas pues no compactaron al meter tubería de agua y drenaje, señalaron.

“No es posible que no nos tengan respuesta, vino el Gobernador (Quirino Ordaz Coppel) y nos dijo que en quince días, hablamos al Comité de Obras en Escuinapa y dicen que se acabó el dinero”, manifestó.

Señalaron que de seguir así van a quitar los “tapones” de tierra que se tiene en la calle principal, para tener por lo menos una alternativa de circulación, pero también fueron amenazados por el Ayuntamiento que de hacerlo los llevaran a la cárcel.

Es una situación difícil para ellos, porque los funcionarios no viven en la sindicatura y no saben por lo que están pasando, por lo que no tienen la apuración para que las obras sean bien hechas o se reinicien.

Dijeron que la semana pasada acudieron a Tecuala a llevarle la solicitud de gestión al Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, pues son meses en que esperan que la calle principal continúe con las labores de pavimentación, obra que se dio banderazo en 2019.

El Gobierno del Estado ha señalado que se ha enviado el recurso económico al municipio, la obra para ellos es algo que se está realizando, aunque tiene dos meses parada.