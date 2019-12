Vecinos de Teacapán intentan pintar su plazuela, pero les envían a la policía

Los habitantes del puerto consideran el hecho como un acto intimidatorio del Gobierno de Emmett Soto Grave

Carolina Tiznado

TEACAPÁN, Escuinapa._ Aunque el objetivo era pintar la plazuela de esta sindicatura, la presencia de tres patrullas para inhibir la acción dio resultados y paró a un grupo de mujeres que habían decidido mejorar el lugar.

“Nosotros conseguimos la pintura, los mismos colores que se están usando por la Presidencia, que es rojo oxido y blanco, no es algo político, nosotros veíamos cómo la pintura ya está descarapelada y llegará la gente de visita, pero nos mandaron patrullas”, dijo Mariana Hernández.

Debido a las condiciones en que está el puerto, de deterioro en espacios públicos, y al poco interés que consideran tiene el Municipio, como ciudadanos que han apoyado al Síndico Lázaro Jiménez Betancourt, es que buscaron la forma de darle un cambio de imagen a la plazuela.

Primero acudieron ante el presidente del Comité de Obras, Jorge Crespo Zambrano, para manifestarle la intención, y éste les indicó que le parecía bien, pues no había presupuesto del municipio para pintura.

Gestionaron ante amigos la compra de pintura, de los mismos colores oficiales que se están manejando, sin otra intención que embellecer, precisaron.

Sin embargo, una integrante del Comité de Obras y la persona a cargo del aseo, llamaron al parecer al Secretario del Ayuntamiento, Saúl Acosta Alemán, quien le mandó a elementos de Seguridad Pública a pararlos, aunque en el lugar estaba el Síndico Lázaro Jiménez, éste decidió mejor parar ante el riesgo de que fueran detenidos.

“Vino Natarén (director de Seguridad Pública), quien no dijo nada, pero Lázaro decidió que era mejor parar para que no nos detuvieran, éramos cinco mujeres”, señaló otra de las personas.

Manifestaron que no les parecía adecuado que hayan sido presionados de esa manera, pues no estaban haciendo un daño, les señalaban que por la hora en que estaban realizando el hecho, que ya era noche, pero es la hora en que podían, pues laboran o tienen trabajo en casa.

Lo único que han buscado es que el lugar luzca mejor, pues desde que ganó Lázaro Jiménez Betancourt, que no era el candidato del Alcalde Emmett Soto Grave, a la sindicatura no se le atiende, ni se le brinda apoyo en sus espacios públicos.

ERAN PERSONAS DESCONOCIDAS: SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

El Secretario del Ayuntamiento, Saúl Acosta Alemán, indicó que se envió a personal de Seguridad Pública a revisar qué pasaba en la plazuela de Teacapán, debido a que quienes intentaban pintar no eran conocidos, ni parte del Comité de Obras, y el Síndico Lázaro Jiménez no informó, por lo que esa falta de comunicación originó el malentendido.

“Mandé investigar porque era gente que no se identificaba, tenían pintura y querían pintar la plazuela, no ubicábamos a nadie, no sabíamos nada, si querían pintar verde, azul o amarillo la plazuela”, dijo.

El Síndico nunca dio aviso al Municipio, ni al Comité de Obras, debido a que era noche, no podían saber cuál era la intención, o si lo que deseaban era pintar publicidad, por eso se envió a elementos de Seguridad Pública.

“Llamaron y me dijeron ‘está aquí el Yiyo (ex Alcalde, Hugo Enrique Moreno) y trae pinturas’, no sabíamos qué iban a pintar, si iban a pintar publicidad, es un bien municipal, pedíamos que nos avisaran, nada más, fue un malentendido”, dijo.

Tenía que confirmar que no se tratara de un acto político y aún está a la espera de que el Síndico Lázaro Jiménez, le llame y le comente qué es lo que se hará, está en disposición de comunicarse y acordar lo que se hará por beneficio de la comunidad.