Vecinos del Fraccionamiento Gaviotas rechazan construcciÃ³n de condominios

Vecinos del Fraccionamiento Gaviotas rechazan construcción de condominios

Los vecinos colocaron una lona en la avenida principal en la que manifiestan su inconformidad por estas obras

Fernanda González

MAZATLÁN._ Con una lona extendida sobre la avenida principal del Fraccionamiento Gaviotas, los vecinos de ese asentamiento rechazan la construcción de condominios en la zona.

Carlota Bastidas Valdez de Zorrilla, integrante del Comité de Colonos Gaviotas Unidos, comentó que la exigencia viene porque el Fraccionamiento Gaviotas no fue fundado para ser un asentamiento de alta densidad poblacional y la construcción de nuevas unidades habitacionales traerá deficiencia en los servicios.

“El problema es que hay deficiencia de agua, hay deficiencia de estacionamientos y las calles son muy estrechas como para que aumente el flujo vehicular”, comentó.

“Ahora con estas construcciones que se están haciendo de hasta seis departamentos por lote, pues eso viene a perturbar nuestra tranquilidad”, añadió.

En la zona se observa la construcción de unidades habitacionales en diferentes puntos.

Asimismo, dijo que las obras dejan escombros sobre las banquetas y varillas sobre el arroyo vehicular, lo que pone riesgo a peatones y a los mismos medios de transporte.

“Lo que no queremos ya es la construcción de estos edificios, a parte no sabemos si es renta vacacional o renta por mes o año, no sabemos y si es renta vacacional pues es todavía peor, porque es como un hotel y será un escándalo”, comentó otra vecina de la zona.