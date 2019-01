Vecinos del Potrero de los Laurele, Rosario, piden puente a AMLO

Gilberto Rendón, comisario del poblado, lamentó no haber sido recibidos por el Presidente y dijo que urge un puente ya que con la creciente del río se exponen al cruzarlo nadando en caso de emergencias

Hugo Gómez

EL ROSARIO._ Gilberto Rendón Rojas, comisario de la comunidad del Potrero de Los Laureles, lamentó no poder ingresar al evento que realizó el Presidente de la República Andrés Manuel Lópes Obrador, para ponerle fin a un problema que aqueja a varias comunidades durante el tiempo de lluvia que es la falta de un puente.

La solicitud aseguran es la demanda eterna a los diferentes niveles de gobierno antes de cada creciente pues ya ha cobrado muchas vidas, ya que con la creciente del río San Antonio, corta el camino de acceso y salida de varias comunidades a la sindicatura de Matatán.

Desde que crece el río, dijo Giberto que tienen que valerse de tinas para cruzar enfermos, embarazadas en labor de parto o incluso despensa.

“Estamos pidiendo el puente del río porque estamos incomunicados en las aguas y no podemos pasar y se enfermó la gente y pues venimos nadando se ha ahogado mucha gente ahí, fue mi papá el que se ahogó y otros cuantos”, dijo.

Destacó que no son la única comunidad afectada o en su defecto que beneficiaría con esta obra, ya que están los pueblos de Tepehuaje, Tempisque, Las Canoas y Guamuchiltita.

Rendón Rojas manifestó que ha sido por varios días, inclusos meses que permanecen incomunicados al prolongarse las lluvias.

“Han pasado casos de que a una (mujer embarazada) se le rompió la fuente en el agua... Nos sentimos tristes porque no nos dan solución, porque necesitamos el puente”.

Por su parte Georgina Rendón Ramos, vecina de la comunidad, comentó que vivió el año pasado en carne propia el estar enferma al ser picada por un alacrán y tener que cruzar nadando el río.

“Tuve que cruzar nadando, como me picó en la mano, nadé con una y salí. Si no supiera nadar me hubiera trabado porque ya sentía algo en la garganta y luego ya veía algo cenizo”, recordó.

Con esto, señalaron que no tienen garantías de ningún tipo, ya que al caer las primeras lluvias se extiende 200 metros, pero a esto se suma el peligro de lo caudaloso del afluente, la presencia de animales ponzoñosos y ramas.

Al no poder tener el acercamiento con el mandatario federal, al no resolverles nada el municipio ni el estado, pidieron se hiciera llegar esta demanda al presidente de la República.