Vecinos del Taller Municipal de Guasave ya no aguantan peste por basurÃ³n

BASURA

Vecinos del Taller Municipal de Guasave ya no aguantan peste por basurón

Exigen a las autoridades dejar de usar este espacio como tiradero de desechos y llevarse los que tienen depositados

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Vecinos de la colonia Bugambilias, en Guasave, que viven en las inmediaciones del Taller Municipal clamaron a las autoridades dejar de utilizar este espacio como basurón, porque ya no aguantan la peste que los desechos generan.

Bertha, quien vive a un costado del taller, dijo que este problema está desde hace más de seis semanas que PASA dejó de prestar el servicio, ya que los camiones del Ayuntamiento empezaron a tirar los desechos en este lugar.

"Supuestamente la Presidenta está haciendo las cosas bien con esos carros nuevos, pero es peor el remedio con la enfermedad", expresó.

"Ya no aguantamos el problema este porque comemos y las moscas ahí andan, es una peste y en las noches cuando queremos dormirnos igual, no se aguanta", mencionó.

María del Rosario Bojórquez, también vecina de ese sector, comentó que el estar viviendo con los malos olores de manera permanente ya les ha provocado dolores de cabeza, fiebres, malestares del estómago y vómito a algunos miembros de su familia.

"Ya no aguantamos, hablamos y hablamos y no nos hacen caso, es demás, ya no hallamos qué hacer con tanto aroma. Al medio día no se puede ni comer ni salir porque estamos sorbiendo toda la peste del basurero", señaló.

La ama de casa exigió a las autoridades dejar de arrojar los desechos a un costado de sus casas y llevarse al relleno sanitario o un lugar donde no haya viviendas cerca la basura que tienen acumulada.

"Que junten esto, que se dejen de cosas, es por demás, ya no hallamos que hacer con este aroma, tenemos criaturas, señoras mayores y es una peste, moscarrones enfadosos que tenemos que tener las puertas cerradas porque es un cochinero, cucarachas, de todo hay aquí", aseveró.

Teresa Castro también llamó a las autoridades municipales a ser más conscientes del problema de salud que están generando en este sector de la ciudad y ya no seguir usando el Taller Municipal como basurón.

"Ya uno no soporta estos aromas, son puras enfermedades todo esto. Mucho dolor de cabeza me pega todos los días y me dice mi nieta que es de tanto sorber estos aromas", manifestó.

A los malos olores se le suman los moscos, ya que no solo desechos domésticos están tirando en el sitio, sino cientos de llantas que sirven como reservorios para este insecto y que con las primeras lluvias pudieran reproducirse de manera alarmante, indicó.