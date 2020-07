Vecinos denuncian que lluvias trajeron de vuelta la 'peste de la granja'

La situación se ha convertido en un 'jaloneo' entre vecinos y los directivos de la granja avícola desde hace ya varias administraciones

Hugo Gómez

16/07/2020 | 12:52 AM

EL ROSARIO._ Con el inicio de las lluvias se agravó el problema que aqueja a varias colonias de la cabecera muncipales, pues denuncian los malos olores de una granja avícola en la zona.

La situación se ha convertido en un "jaloneo" entre vecinos y los directivos de la granja avícola desde hace ya varias administraciones.

Aunque se ha pedido la reubicación de la granja, el problema de fondo es la falta de un manejo adecuado de los desechos.

"No se puede ni comer, ya ni dentro de las habitaciones se puede estar porque hasta allá entran los malos olores. Como quieren que me quede en mi casa, si no soporto", señaló Karina Avena, en nombre de los inconformes.

Precisó que hace alrededor de 4 ó 5 años limpiaron, luego de manifestaciones y firmas de vecinos de las colonias colindantes: Infonavit Lola Beltrán, infonavit Rosarito, colonias Presidentes, Valle Nuevo, entre otras.

"Siempre llega el mal olor, pero cuando llueve es nuestro calvario, huele más fuerte y por más tiempo... Voy a invitar a comer al Presidente (Manuel Pineda) a mi casa, a ver si le va a dar hambre con estas pestilencias", argumentó.

Destacaron que es necesario se terminen los "mejoralitos", y se dé una solución de fondo ya que se teme por la salud de los habitantes de la zona.