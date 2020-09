Vecinos no aguantan los olores de granja de pollos en El Rosario

No somos partidarios de que la empresa cierre, por los trabajos que genera, pero sí que solucione modernizando los procesos, dijo César Soto, habitante del sector

Hugo Gómez

EL ROSARIO._ Al asegurar que sólo "mejoralitos" han recibido de las autoridades, al persistir el problema de malos olores y moscas generados por una granja avícola, vecinos denunciaron una falta de voluntad por parte de los diferentes niveles de gobierno.

Así lo expusieron vecinos del Infonavit Lola Beltrán, Rosarito y Real de Minas, al sostener una reunión con el director de Ecología, Pedro Zambrano.

En nombre de los manifestantes, César Soto destacó que el problema de fondo es la falta de manejo adecuado de la gallinaza.

Destacó que el problema se ha agravado desde hace 10 años, tiempo desde el cual se ha reportado a las dependencias municipales, estatales y federales.

"No somos partidarios de que la empresa cierre, por los trabajos que genera, pero sí que solucione modernizando los procesos de la gallinaza, porque no es el problema la gallina o los pollos... No ha habido esa voluntad de involucrarse", expresó.

Subrayaron la negativa a realizar más mesas de trabajo con el gerente o personal de la empresa, al dar tan sólo soluciones temporales.

"No hay cerrazón, es que el dueño nos da largas. Ya sabemos lo que nos va a decir, la verdad ya no queremos las palabras de él", argumentó Soto.

Francisco García Fregoso, precisó que se han detectado diversas irregularidades en la instalación de la granja, como lo es que se le dio el uso de suelo habitacional.

"No se trata de afectar a la empresa por capricho, pero tiene un problema que se debe solucionar. El problema sigue", destacó.

Cabe mencionar que los vecinos han llegado incluso a las manifestaciones en las calles para exigir una solución de fondo a los malos olores que expide la empresa.

El director de Ecología, Pedro Zambrano, aseguró que ya se turnó el caso a la Subsecretaría de Medio Ambiente en el estado, al ser de su competencia.

"Al ser una fuente fija depende del estado y ya incluso nos reunimos con la Subsecretaría de Medio Ambiente. Nosotros hemos estado visitando", precisó.

Destacó que el 11 de agosto se realizó la última visita y se emitieron las debidas recomendaciones.

"Dentro de mis atribuciones he tratado de buscar una solución. Muchas veces se declaran incompetentes cuando son ellos los competentes para entrarle", dijo.