Vehículos anteriores al 2010 pagarán casi el 100% en calca vehicular

Ciudadanos se inconforman ante el aumento que aplicó Gobierno del Estado a partir de este año

Fernanda Magallanes

MAZATLÁN._ Casi un 100 por ciento aumentó el refrendo vehicular para los vehículos anteriores al modelo 2010, ya que este año pagarán mil 337 pesos, de acuerdo al nuevo aumento que aplicó el Gobierno del Estado.

Durante el 2018 el pago de la calca vehicular fue de 685 pesos, 652 menos que la nueva tarifa que Gobierno del Estado aplicó empezando el 2019.

Tendrán el mismo costo que vehículos de modelos después del 2010, en estos vehículos el aumento fue de 257 pesos aproximadamente, de mil 209 pesos pasó a mil 466 pesos.

“¿Cómo puede ser que de 685 pesos ahora voy a pagar mil 300 más o menos? Es un abuso del gobierno porque es el doble ya a los vehículos que son del 2010 para atrás ya tienen que pagar lo mismo que los nuevos, es demasiado dinero”, dijo un ciudadano molesto.

Este miércoles arrancó el pago de calcomanías 2019, y finaliza el 31 de marzo, después de esa fecha se aplicarán multas y recargos.

Hasta el momento las filas en las oficinas de recaudación de rentas no son largas, sin embargo el descontento de los ciudadanos es evidente.

“Es mucho, nos quieren cobrar la tenencia que no pagamos el año pasado, nos quieren cobrar todo lo que ellos han gastado y los pagamos porque es nuestro deber ciudadano, pero no se me hace justo, es mucho dinero”, comentó una ciudadana inconforme con el aumento.

Comparativo

Vehículos de modelo 2010 y anteriores

Pago de calca en 2018

685 pesos

Pago de calca en 2019

Mil 337 pesos