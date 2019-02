Velada de las Artes, una noche para vibrar con el canto

En esta edición estarán como invitados la soprano Elizabeth Blancke-Biggs y el tenor Darío di Vietri

Héctor Guardado

MAZATLÁN._ Una noche para vibrar con el canto y la música promete ser la Velada de las Artes, el sábado, en el Teatro Ángela Peralta. Los artistas que harán realidad lo que se visualiza como uno de los espectáculos culturales más importantes del año son la soprano Elizabeth Blancke-Biggs y el tenor Darío di Vietri, acompañados por la Camerata Mazatlán que será reforzada por 25 músicos de la OSSLA, todos dirigidos por el maestro Enrique Patrón de Rueda.

En la Velada de las Artes también se entregará el polémico Premio Mazatlán de Literatura al escritor Guillermo Fadanelli.

Patrón de Rueha ha mencionado en diferentes entrevistas que en estos momentos siente especial inclinación por dos óperas que por azar no han llegado a guiar con su batuta: Andrea Chenier y Manon Lescaut, por eso va a incluir los duetos de amor de ambas, en el concierto que se va a realizar, a las 20:00 horas.

“Andrea Chenier y Manon Lescaut son óperas que me gustan mucho y tengo muchas ganas de dirigirlas, pero no se me han parado enfrente, hace algunos años tuve la oportunidad de hacerme cargo del último acto de Andrea Chenier en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México porque el director, un estadounidense, se enfermó antes de salir a dirigir el tercer acto y entré de emergente”, compartió.

“El programa de la Velada de las Artes está pensado para ir elevando la emoción de los espectadores poco a poco. Turandot tiene una presencia contundente en el concierto con el Nessun dorma, la soprano va a interpretar la impactante aria ‘In questa reggia’ con una letra y música que describen el drama que vivió la abuela de Turandot, razón por la que ella se convierte en la princesa de hielo”.

El director concertador mazatleco mencionó que estas dos arias le darán mucho brillo al programa.

“Turandot es una ópera que me ha seguido mucho, me siento muy afortunado de que cuando se ha montado en varias partes del mundo y en diferentes ciudades de la República Mexicana, piensen en mí para que me haga cargo.

“Era importante lucir al máximo las bellas y potentes voces que vienen, los dos van a interpretar arias que les exigen mucho, el tenor será el primero que escuchen los que asistan y arranca el concierto con arias de gran dificultad técnica: Celeste Aída, un aria a la que le tienen mucho miedo los tenores, muy pocas veces la cantan, es un aria de un gran lirismo, no se puede cantar con todo el motor, se tiene que ir bordando con mucha delicadeza, cada frase, y Dario Di Vietri la domina”.

Darío di Vietri

Andrea Chenier

De Andrea Chenier se va a interpretar esa noche el dueto de amor.

“Es maravilloso, abre con el sonido del arpa, estoy seguro que el público se va a conmover muchísimo, es tremendamente difícil de cantar, está cargada de intensas emociones, al protagonista lo condenan porque creen, equivocadamente, que es enemigo de la Revolución Francesa, ella no está condenada a muerte, pero toma el lugar de una mujer que van a sacrificar por motivos políticos, para estar cerca de su amor.

“Ella le dice: vine a morir contigo y al final los dos caminan hacia el cadalso, es un momento espectacular tanto para ellos como para la orquesta, creo que le va a gustar al público”.

Elizabeth Blancke-Biggs

Los cantantes

“Darío di Vietri es un tenor italiano, uno de los favoritos de la Arena de Verona, su voz es muy bella, se le ha comparado con Pavarotti, canta todas las óperas grandes: Turandot , Aída, Tosca, entre otras”, mencionó.

“Con Elizabeth he trabajado mucho, hice Tosca en la sala Netzahualcóyotl tiene una voz espléndida, generosa. Ella es una cantante como las sopranos de la época de oro de la ópera, mediados del Siglo pasado, tenían grandes voces, cantaban todos los registros completos, con una voz muy brillante, llena de graves, agudos, pianos, me encanta trabajar con gente así, ahora los cantantes modernos cantan bonito con un micrófono enfrente, pero no son reales, se miden mucho, todo está más enfocado en cómo se ven, pero no son esas grandes voces que había en el Siglo pasado”.

La Camerata, una orquesta profesional

“La Camerata va a tocar con 25 refuerzos de la OSSLA, el Instituto de Cultura de Mazatlán decidió darle un lugar preponderante a la Camerata, otorgándole un evento de los más grandes del año, eso es muy positivo porque es una manera de motivar a sus miembros, para que se vayan fogueando con retos que cada vez serán mayores, igual que las satisfacciones, ya tienen la calidad del sonido, hay que consolidarla cada día más”.

ASISTA

Evento: Velada de las Artes

Fecha: Sábado 23 de febrero

Lugar: Teatro Ángela Peralta

Horario: 20:00

Admisión: Boletos desde 300 pesos a 550 pesos