Veladores de la UAS seÃ±alan atropellos del Sindicato

Veladores de la UAS señalan atropellos del Sindicato

Este sector de trabajadores señala que llevan años sufriendo malas condiciones laborales y muy bajos sueldos, y critican que la única acción del Sindicato ha sido parlotear promesas

Heriberto Giusti Angulo

CULIACÁN._ Los veladores de la Universidad Autónoma de Sinaloa se manifestaron en las instalaciones del Sindicato Único de Trabajadores de esta escuela, señalando que llevan entre 12 y 15 años siendo oprimidos por las autoridades... mientras que el Sindicato no hace nada.

“Nosotros les hemos pedido a la parte sindical que nos haga llegar a la parte administrativa para ver nuestros detalles, porque ellos son los que tienen que gestionar porque ese es el trabajo de un sindicato”, señala Ricardo Piña Ibarra, uno de los veladores que acusan malos tratos.

“¿Qué es lo que pasa aquí? Ellos deberían, en su horario de oficina, estar atendiendo los reclamos del personal de cada adscripción... pero ahí los ves a las 3, 4 de la tarde todavía tomándose fotos (en los eventos de la UAS, con autoridades de la UAS). Entonces, o son secretarios de una sección académica, o son edecanes. Es lo que tenemos que saber”, critica.

Los aquejados señalan que el Sindicato lleva tiempo haciendo promesas y postergando sus compromisos.

“Aquí está la prueba evidente: teníamos un compromiso ahora con ellos, pero lo cambian por unos festejos que hay ahí, unos eventos. Está bien, pero ¿por qué no mandaron a un representante a disculparse o dar detalles de lo que se tenía aventajado? Porque nos prometieron que iban a tener un adelanto de los beneficios que nosotros estamos consiguiendo. No hubo, no mandaron a nadie... y eso es una grosería por parte de ellos”, expresa José Manuel Vergara Félix, otro de los veladores presentes.

“Para el día de hoy fuimos citados, en una reunión que tuvimos hace 15 días, y el día de ayer el señor (del SUNTUAS), nada más de un día para otro, dijo ‘¿Saben qué? Se cancela la reunión y después se las voy a agendar’... Y así nos ha traído desde agosto”, indica Piña Ibarra.

Uno de los principales reclamos que hace el sector de veladores es que desde hace años no perciben un aumento en su sueldo, siendo que otros sectores, como el de los vigilantes diurnos, sí han tenido un aumento en su salario.

“La última vez que esto se tocó con la Administración fue alrededor de hace 8 años. Y no llegan los aumentos. Dentro de la Universidad somos el sector más mal pagado, nuestro sueldo es el más bajo del tabulador”, lamenta Ricardo Piña.

“Hace como siete años tuvimos una reunión con Ramón López Hernández, estuvo Vea Souza, estuvo el Sindicato y estuvo Martín Ibarra. Entonces se enseñó el documento en el que estaban planteados todos los puntos y ahí fue cuando ellos dijeron, ‘Saben qué, compañeros, a ustedes lo que le falta son los cursos. Hagan los cursos y ahí vamos a ver’... y todos aplaudieron y todo”, describe el velador José Reyes Salvador.

Sin embargo, critican, ellos hicieron los cursos pero nunca recibieron beneficios a cambio... y lo que es más: ahora les solicitan incluso más requerimientos para aumentarles el sueldo.

“Nos hicieron cursos de incendios, de recursos humanos, de primeros auxilios... fueron como siete cursos los que hicimos. Con la promesa de que con eso nos iban a nivelar el sueldo”, asegura José Reyes.

“Ahora resulta que, en una reunión que tuvimos hace 15 días, nos sale el Secretario General con que López Hernández les está diciendo que ocupamos la prepa, siendo que en ese entonces nunca nombró eso de la prepa”, añade.

Por otro lado, los veladores acusan que han habido otra serie de inconvenientes que han tenido que vivir debido a la omisión de las autoridades.

“Hay compañeros que no tienen guardia cuando, en todas las áreas que trabajamos, los sábados y los domingos nos tocan guardias... se las quitan. Hay compañeros que las guardias no se las pagan completas, se las pagan a la mitad porque ese sector no ocupa guardia, según ellos. Hay gente que le quitan las guardias y se las dan a algún conocido, sin tener nada que ver con el sector de veladores. Y así, violación tras violación”, asegura Ricardo Piña Ibarra.

“Hay compañeros en una escuela que ni siquiera una caseta de vigilancia tienen, y te lo aclaro: es la Facultad de Veterinaria. No les permiten ni siquiera un salón para resguardarse. Hay videos que, en la temporada de lluvias, ellas (las veladoras) están arriba de cosas porque hay culebras en la noche”, critica.

Estos atropellos, de acuerdo con José Manuel Vergara Félix, se deben a que el poder en la Gran Universidad está distribuido de manera que beneficie a unos cuantos... en perjuicio de otros.

“Solamente se privilegia a cierto sector, cierto grupito: aquí hay una mafia muy grande y ellos nada más se benefician. Y todos los de abajo, ¿para dónde? Estas personas son un pseudo comité, y son pseudo comité porque nadie los eligió: hubo un proceso electoral y no se eligieron a esas autoridades, a la base no se eligió. Hubo una asamblea general ordinaria donde se iban a elegir a esas autoridades, pero no se eligieron... se autoeligieron ellos mismos”, asegura.

“Otra de las cuestiones es que realmente no se han hecho asambleas generales por parte de nuestros pseudo representantes. Menciona el estatuto que deben de ser cada seis meses, cuando menos. Pero llevamos nueve años sin hacer asambleas generales, ni dándole información a los trabajadores. Al único que le rinden cuentas es al patrón”, critica.