Velan al amigo deportista, combativo y preparado, Jorge Medina Viedas

Será este sábado cuando se dé la misa y cremación de los restos del exrector de la UAS

Gabriel Mercado

CULIACÁN.- Futbolista, beisbolista, investigador, amigo, ejemplo, así universitarios, amigos, familiares y exrectores de la UAS recuerdan a Jorge Fausto Medina Viedas, a quien velan hoy tras su fallecimiento y a quien el día de mañana darán el último adiós.

Fue en conocida funeraria donde al arribo de los familiares cercanos, los abrazos y lágrimas llegaron también en tumulto.

Entre los asistentes estuvo la rectora de la Universidad Autónoma de Occidente y quien algunas vez buscara ese cargo por la UAS, Silvia Paz Díaz Camacho, quien destacó la labor de Medina Viedas y reconoció que fue gracias a él que ella pudo hacer carrera docente a lo largo de 31 años en la casa rosalina.

"Fue una persona muy especial en mi vida porque cuando él estaba como rector tuvl a bien otorgarme el tiempo completo, casi inmediatamente que se lo pedí luego de regresar de mis estudios de maestría y doctorado, es alguien que seguí frecuentando, seguí tratando, es una gran pérdida", relató Sylvia Paz.

Jaime Aragón Coronado, jubilado de la UAS, conoció a Jorge Medina en los años álgidos del los 70's, recién ingresando a la universidad, años más tarde ya Medina al frente de la universidad lo ayudó para estudiar fuera una maestría. Aragón especializado en agronomía refirió que incluso se topó con él hace un año y le planteaba hacer un análisis del sector agropecuario sinaloense, sin embargo ya no se pudo concretar el proyecto.

"Él siempre tuvo una gran lucidez, entendió la trayectoria de la universidad, la perspectiva, la formación integral en que podían formarse a los estudiantes, él tenía una caridad más que un posicionamiento egoísta para la universidad", comentó Aragón.

Gómer Monárrez González, exrector, refirió que Viedas era un gran deportista, futbolista, beisbolista, pero además investigador, docente, una persona habilidosa y desenvuela en muchas facetas.

Menciona Gómer un par de anécdotas: "En cierta ocasión fuimos a invitar al 'Toro' Valenzuela para que nos inaugurara un estadio de beisbol, y cada vez que él venía (Viedas) me invitaba a que fuéramos a echar un 'pepergame', era echar la rolita, com nuestro equipo de veteranos del Suntuas me tocó verle pegar varios jonrones", mencionó.

Por su parte el exrector Jorge Luis Guevara Reynaga lo conoció en el movimiento estudiantil, lo recuerda como un hombre preparado, gran orador y quien fue su guía, en especial en los tiempos difíciles que les tocó vivir, y lo llegó incluso a inspirar para posteriormente dirigir la UAS.

"Le tocaron tiempos difíciles cuando nos quisieron quitar las preparatorias, pero fue un hombre combativo, educado, preparado, intelectual, en su momento cumplió a cabalidad para la UAS", destacó.

El rector Juan Eulogio Guerra Liera arribó acompañado de algunos de sus funcionarios a brindar el pésame a la familia. Dijo que les propusieron llevar el cuerpo de Jorge Medina al Edificio Central de la UAS para rendirle un homenaje pero le comentaron que sería algo que tendrían que valorar.

"Estamos esperando que la familia decida, ya comentamos la decisión de llevarlo al Edificio Central, pero ellos lo van a decidir, hasta ahorita no tenemos la certeza de que accedan, ya es una decisión de ellos, pero sí hay disposición de la Universidad de hacer una despedida, un homenaje cómo rector que fue y con el reconocimiento que le tienen la comunidad universitaria", resaltó Eulogio Guerra.

