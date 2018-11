Velan restos de Rosa, una de las 3 mujeres arrastradas por el arroyo El Piojo en CuliacÃ¡n

Velan restos de Rosa, una de las 3 mujeres arrastradas por el arroyo El Piojo en Culiacán

Su hija Norma Alicia se dice tranquila por finalmente haber encontrado a su madre para darle sepultura; estaba desaparecida desde el 20 de septiembre

Claudia Beltrán

CULIACÁN._ Los restos de la señora Rosa Nevárez Bueno ya están siendo velados. Ella era una de las tres mujeres que el jueves de 20 septiembre, después de una importante lluvia que se registró en Culiacán, fueron arrastradas por el agua hasta el arroyo El Piojo, que se las llevó y las dejó en calidad de desaparecidas.

Apenas el martes 6 de noviembre fue localizada una osamenta a la altura del Hospital Ángeles, y este jueves la Fiscalía General del Estado confirmó que correspondía a Rosa.

Norma Alicia Quintana Nevárez, su hija, dice que ya se siente tranquila por haber encontrado a su madre, cuyos restos serán cremados este sábado y llevados al Panteón de la Lima.

"Ya la tengo, ya la tengo conmigo, ya le voy a dar su santa sepultura, ya no siento en mi espalda esa pesadez", menciona.

Entrevistada en el crematorio del DIF, Norma Alicia manifiesta que nunca perdió la fe ni la esperanza en encontrar a su madre.

"Se me cumplió el milagro", añade la señora, que por más de un mes estuvo en una carpa esperando noticias mientras un grupo de rescatistas buscaban el cuerpo de su madre.

Agradece además a la gente por la solidaridad y al gobierno en sus tres niveles por el apoyo que se les brindó.

Hasta el último momento recibió el respaldo de gobierno porque el cuerpo de su mamá pretendían entregarlo en siete días, sin embargo no fue así, y al día siguiente se lo entregaron, menciona.

"Las gracias a toda la gente que me ayudó, a todas las corporaciones, al gobierno, porque el gobierno nunca me dejó de la mano, nunca, hasta la fecha me ayudó a que me la entregaran rápido, me la iban a entregar en siete días", explica Norma Alicia.

Ese 20 de septiembre, la lluvia ocasionó inundaciones en diversos puntos del municipio.

Rosa, de 84 años de edad, vivía en la Colonia 6 de Enero, a un lado del arroyo El Piojo. A unos metros de ella, vivían Carmen y Andrea, quienes fueron por ella ante el riesgo que implicaba el desborde del afluente.

De regreso, casi a punto de cruzar la calle con ella, al parecer una tromba de agua las tumbó y arrastró hasta el arroyo; donde entonces se reportaron como desaparecidas.

El cuerpo de Andrea fue encontrado el 24 de septiembre, aún falta que aparezca Carmen Benítez, la amiga de su mamá, dice Norma Alicia.

Rosa era madre de siete personas adultas; Andrea, de tres menores de edad; y Carmelita, de una niña de casi 3 años y un varón de 17 años de edad.

Norma Alicia comenta que una funeraria fue hasta su casa para avisarle que al parecer habían encontrado el cuerpo de su mamá.

Al llegar hasta el punto donde estaba la osamenta, no la dejaron llegar, sin embargo, le proporcionaron algunas fotografías.

Su mamá fue encontrada momificada, con su cabello blanco y bata. Estaba completa, prosigue.

"Yo la conocí por la mandíbula, fue un impacto muy fuerte, es mi amá, es mi amá, de ahí no me sacaron", narra.