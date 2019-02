Ven riesgo de incendios forestales la zona serrana de Rosario

Tras la caída de cientos de árboles por el huracán Willa, hay material inflamable que puede representar peligro, advierten ejidatarios

Sibely Cañedo

MAZATLÁN._ No sólo fueron los árboles de mangos. En los altos del municipio de Rosario existe el riesgo de incendios forestales, ante la proliferación de pinos caídos tras el huracán Willa. Se cuentan por cientos, tan solo en el ejido de La Rastra, situado en los límites con Durango, se estima que hay 2 mil 500 árboles desarraigados en una superficie de 3 mil hectáreas, advierten ejidatarios.

El presidente del comisariado ejidal, Feliciano García Quintana, comenta que al acercarse la temporada de secas, esta situación representa un peligro por ser las ramas secas material inflamable.

A más de tres meses del paso del fenómeno meteorológico, los 220 integrantes del ejido piden agilizar los trámites para disponer de las guías para transportación y permisos para poder explotar y movilizar la madera disponible, a fin de obtener un beneficio para la comunidad a la vez que disminuir los riesgos de conflagraciones.

“Algo que no se ha comentado es que los árboles caídos por huracán Willa es algo que se debe atender urgentemente, pues ya se acerca la temporada de incendios forestales y es un riesgo, sin embargo, no podemos levantarlos porque todavía no tenemos las guías para transportarlos”, indicó García Quintana.

Con “Willa” también se afectaron bosques

Además de La Rastra, se vio afectado por la deforestación el ejido vecino de Los Letreros, que cuenta con un plan de manejo para el aprovechamiento de las especies maderables.

La Comisión Nacional Forestal (Conafor) evalúa los impactos de “Willa” en esta región, ya que además de la necesidad de prevenir conflagraciones, es necesario reforestar para recuperar los ecosistemas dañados por deslaves y derrumbes, provocados por las lluvias y vientos que trajo el meteoro.

Lo anterior lo dio a conocer el suplente legal en la gerencia de Conafor en Sinaloa, Francisco Cruz Ramírez, quien afirmó que se encuentran en proceso los estudios técnicos para evaluar los impactos e implementar medidas de mitigación.

En Los Letreros se requiere de un estudio para cambiar el programa de manejo; mientras en La Rastra, una evaluación del impacto ambiental y de cómo se va a recuperar la zona afectada para poder otorgarles documentos para transportar legalmente la madera.

“Acá en la costa fueron los mangueros de Escuinapa los más afectados, pero en la parte alta de la sierra no sabemos cuánto es el daño hasta que nos traigan los estudios. Esos estudios nos van a arrojar cuántos árboles fueron, cuántos se cayeron, cuántos quedaron 'despelucados', y cuántos ocupan ser cortados para sacar la madera”, explicó Cruz Ramírez.

El especialista aseguró que una vez teniendo los resultados, se establecerán las estrategias para la reforestación, ya que no sólo se trata del aprovechamiento legal de la madera, sino lo más importante es recuperar es la flora.

Aclaró que, aunque los vientos no fueron tan fuertes en esa parte de la sierra, los árboles son más vulnerables a ser desarraigados debido a que la capa del suelo es superficial. Por lo pronto, adelantó que se podrían cercar las áreas afectadas para evitar que el ganado o la fauna existente impidan el crecimiento de las plantas, así como delimitarlas con guardarrayas para prevenir la propagación de incendios.