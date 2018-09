BEISBOL

VENADOS DE MAZATLÁN Explican el cambio de logo

El Presidente Ejecutivo del club, José Antonio Toledo Pinto, ya es una marca deportiva más que un solo equipo

Rafael Moreno

MAZATLÁN._ Las innovaciones de Venados de Mazatlán no paran y ahora tocó el turno a su logo.

Semanas atrás habían sumado a su organización al baloncesto profesional de Mazatlán, anteriormente al boxeo y ya de todos sabidos desde años pasados las disciplinas de maratón y triatlón.

Pero en medio de la presentación de los uniformes del equipo y línea deportiva se aprovechó el escenario para la transformación de la "V" de la palabra Venados.

“Desde hace mes y medio se empezó a difundir la marca nueva, probablemente la mayoría de la gente ya la había visto, porque el símbolo estuvo regado por todo Mazatlán, aunque fue hasta aquí que se destapó de manera oficial”, explicó José Antonio Toledo Pinto.

“El tema de cambiar la marca no tiene nada que ver de que no me guste este logotipo, tiene que ver con que Venados es una marca deportiva, si bien el origen es el beisbol y es lo más fuerte y apasionante que tenemos, pero tenemos que entender que hay que tener una marca que se pueda adaptar a los demás deportes que están llegando”.

Señaló que no se puede tener una marca enfrascada en el beisbol, sino una marca que pudiera proyectarse en todos los productos de entretenimiento deportivos que vamos a estar generando.

El directivo no descartó más adelante la posibilidad de sumarse al deporte del futbol.