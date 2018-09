BEISBOL

VENADOS DE MAZATLÁN Jovany López, lista para seguir brillando en los relevos

El pítcher zurdo se ha constituido como uno de los pítcheres de confianza en el club del puerto

Rafael Moreno

MAZATLÁN._ Jovany López se ha convertido en las últmas temporadas en uno de los hombres de confianza de Venados de Mazatlán.

Viniendo desde el bullpen, el lanzador zurdo aspira a llegar primeramente a playoffs y enseguida pensar como todos en estar en la disputa del campeonato.

"Como todo al principio de cada pretemporada es llegar al campeonato, primero estar en playoffs y después el campeonato, el equipo está muy bien, va a ser un equipo rápido este año", dijo López.

El pítcher zurdo que este verano vistió las casacas de Leones de Yucatán, Piratas de Campeche y Unión Laguna ve con buenos ojos varias novedades en la organización.

"Claro que es importante todo lo nuevo en el club, un nuevo logo, nuevo uniforme y lo del estadio, todo ello es motivante para nosotros los peloteros, es un aliciente más que vamos a tener, siento que habrá un espectáculo bonito para la gente de aquí de Mazatlán".

Señaló que está muy contento de estar de nuevo con Venados, es una alegría que lo tomen en cuenta para repetir.

"Me gusta estar aquí, es el equipo que me dio la oportunidad, eso me hace sentir mucha alegría, siempre reporto desde el primer día porque siento que es fundamental a la hora de los trabajos, te ayuda a mejorar y tirar varios bullpens, es por eso que me encanta llegar desde el primer día".

Adelantó que físicamente se encuentra en perfectas condiciones después de haber tenido un verano con poca actividad, debido a algunos contratiempos de salud.