BEISBOL

VENADOS DE MAZATLÁN Vienen Adrián Ramírez y Francisco Moreno a dejarlo todo

Los lanzadores fueron de las novedades en el segundo día de pretemporada del club porteño

Carlos Robles

MAZATLÁN._ Entusiasmados por regresar a vestir los colores de Venados de Mazatlán, los peloteros Adrián Ramírez y Francisco Moreno se integraron al segundo día de pretemporada de la escuadra roja.

Una actitud positiva y un hambre de sobresalir, fue el común denominador de los dos lanzadores que este viernes formaron filas en los entrenamientos que dirige el cubano Joe Álvarez.

Tanto Ramírez como Moreno expresaron estar contentos de volver al equipo del puerto, para dejar lo mejor de sí para buscar llevar al equipo al campeonato.

“Me siento muy bien de estar de nuevo aquí, demasiado contento. Trataré de dar lo mejor posible a la hora de subirme a la loma, mejorar lo que hice el año pasado, pero más que nada, ayudarle al equipo para conseguir el campeonato”; dijo Ramírez.

“Estoy contento de regresar, estaba ansioso por llegar y ya nos encontramos aquí, trabajando, para que en este año poder dejar lo mejor de mi y poder superar el año anterior”, dijo por su parte Moreno.

En cuanto a la llegada de Álvarez como el timonel de la escuadra, Adrián dijo que pese a jamás haber trabajado con el cubano, ha escuchado buenas críticas sobre él y cree que hará un buen trabajo.

“Es la primera vez que me toca trabajar con él, pero he escuchado cosas buenas, y durante mi primer día me encantó lo que escuché y vi con él, es una tremenda persona y creo que haremos bien las cosas.

“Estoy a la mejor disposición de él (Álvarez), creo que es una persona que sabe mucho y yo vengo a demostrarle lo que yo se, veo un equipo muy unido y dispuesto a trabajar”, expresó Moreno.