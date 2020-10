Venados de Mazatlán agradece con misa el inicio de la temporada 2020-21 de la LMP

Los rojos le pidieron a Dios que los ayude tanto en el aspecto deportivo como en el de salud

Noroeste / Redacción

MAZATLÁN._ Agradecidos en poder celebrar una temporada más, a pesar de las situaciones adversas que se han presentado este 2020 en el mundo, Venados de Mazatlán celebró su tradicional misa previo al arranque de la Liga Mexicana del Pacífico 2020-2021.

Ismael Barros Cebreros, presidente del Club, en compañía de Antonio Toledo Ortiz, presidente del Consejo de Administración, brindaron unas palabras a los jugadores y los motivaron para ser los anfitriones de la Serie del Caribe 2021.

“Estamos muy contentos de iniciar, fue una tarea larga, en que si se hacía o no se hacía, gracias a Dios estamos a punto de iniciar, como siempre empezando con la mente abierta, pidiéndole a Dios que nos ayude, que no haya lastimados, que no haya contagiados y con el don que tiene cada uno de ellos (jugadores), podemos luchar por ser campeones”, dijo.

Con un equipo conformado por jugadores que llevaron a Venados de Mazatlán al séptimo juego de la final 2019-2020, Barros Cebreros se mostró confiado en el buen trabajo que se realizará esta temporada.

“Veo un equipo muy completo, es un equipo con el que terminamos el año pasado, que nos llevó a la final, qué más puedo decir y mejor aún, con un año más de experiencia, con el compromiso de hacer la fiesta de la Serie del Caribe y qué mejor que ser los invitados principales”, concluyó.

Encabezados por el mánager Juan José Pacho, el plantel completo se dio cita en las instalaciones del Estadio Teodoro Mariscal, donde se efectuó la ceremonia a puerta cerrada, para después iniciar su viaje a Los Mochis, donde se enfrentarán a Cañeros, en el primer juego de la temporada, este jueves 15 de octubre.