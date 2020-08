BEISBOL

Venados de Mazatlán confirma a Mitch Lively para noviembre

El gerente deportivo de los rojos dice que el lanzador ya se comunicó con él para confirmar que defenderá la causa de los porteños

Rafael Moreno

MAZATLÁN._ Mitch Lively aseguró que el 15 de noviembre estará reportando con Venados.

A pesar de no estar en activo en la Liga de Taiwán debido a un lesión que lo aqueja desde principios de este año, el estelar lanzador ya se comunicó con la directiva para que le guarden su lugar para la segunda vuelta del rol.

"El día de ayer (lunes) Mitch Lively se reportó conmigo, no le hablé yo porque lo tenemos considerado para la segunda vuelta tal y como él nos lo pidió, él fue el que llamó para decir que está listo", dijo Jesús "Chino" Valdez, gerente deportivo de Venados.

"Entonces es posible que él (Livey) reporte a Mazatlán el 15 de noviembre, esperemos que las cosas ahí vayan un poco mejor en relación a lo que estamos viviendo con la pandemia, para poder tener un poco más de aficionados y eso nos permita tener a todos los extranjeros y uno más con nosotros".

Prestan a Guerrero a Charros

El experimentado Daniel Guerrero será opcionado en calidad de préstamo por esta venidera temporada invernal a Charros de Jalisco, mientras que el zurdo mazatleco Édgar Osuna es dejado en libertad por el equipo.

"Hablé con Daniel Guerrero, le expliqué la situación, ya es un señor con mucha experiencia, lo tomó muy bien lo del préstamo, entiende cómo es esto y él sabe bien que sigue siendo propiedad de Venados, pero que va en préstamos a Charros y dijo que adelante, sabe que esto es un negocio y hay que ir a busca los alimentos de su familia a donde tenga que ir.

"En cuanto a Édgar Osuna ya no lo teníamos contemplado en los planes del equipo, tratamos de buscarle acómodo, sinceramente no logré, no pude cambiarlo, y como es un señor todavía joven, de tiempo en la liga, pues en verdad no queremos bloquearlo, y quizá él de manera particular le sea más fácil que alguien lo pueda recibir, es por eso que le estamos dando la libertad".