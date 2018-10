Venados de MazatlÃ¡n realiza su Ãºltima prÃ¡ctica previa al juego inaugural

Venados de Mazatlán realiza su última práctica previa al juego inaugural

Roy Merritt asegura estar al cien por ciento para abrir este sábado ante Charros

Carlos Robles

MAZATLÁN._ Una sensación de emoción y nerviosismo se pudo apreciar en el estadio Teodoro Mariscal, donde Venados de Mazatlán realizó su última sesión de entrenamiento, previo al arranque de temporada 2018-2019 de la Liga Mexicana del Pacífico.

Rostros serios y bien concentrados por parte de los peloteros fueron los que se pudieron ver la mañana de este viernes, mientras el mánager Joe Álvarez daba indicaciones para afinar los últimos detalles, previo al primer partido del equipo rojo.

Como en los últimos días, las prácticas se dividieron por zonas de trabajo, como lo son el bateo, pitcheo y trabajos tanto de infield como de outfield, cada uno de éstos, bajo la observación del cubano, quien estuvo paseando de arriba a bajo por el terreno de juego.

Una de las sesiones más importantes para Álvarez fue la de bateo, pues como ya lo ha mencionado antes, busca tener un equilibro entre el pitcheo y el bateo con su equipo, donde buscará velocidad, potencia y técnica.

Sin embargo, no todo fue seriedad, pues dentro del terreno de juego y entre sus periodos de descanso, se podía ver a los jugadores bromeando entre sí, demostrando una fuerte unión dentro del grupo.

Al término de la sesión de entrenamiento, todos los jugadores junto con el cuerpo técnico se reunieron en los vestidores, donde Álvarez externó unas palabras motivacionales y de camaradería.

Buscará Merritt dar lo mejor de sí

Emocionado y honrado se siente el lanzador estadounidense Roy Merritt, tras haber sido elegido por Álvarez como el pítcher abridor del primer partido de la temporada, en su visita ante Charros de Jalisco.

Tras finalizar el último día de prácticas y a tan sólo un día de salir al montículo, Merritt se mostró tranquilo y con un hambre de demostrar de lo que está hecho, pues buscará no fallarle a la afición y al equipo, tras haber sido el elegido para inaugurar la temporada.

“Estoy listo, me siento emocionado para el juego de mañana, es una gran responsabilidad y un honor que me elijan para abrir el primer partido de la temporada, pues soy extranjero y que confíen en mí para esto, me hace sentir bien”, dijo Merritt.

“Creo estar bien descansado, mi cuerpo está al cien por ciento, por lo que espero estar al máximo para mañana”, añadió.

En cuanto al partido, Roy espera que el equipo salga con la victoria, pues tanto él como sus compañeros saldrán a dejarlo todo para empezar la campaña con el pie derecho.

“Espero un buen juego, conocemos bien a los jugadores del equipo rival, se que juegan bien, por lo que no hay que estar confiados, pero hay que salir a dejarlo todo para poder sacar un buen resultado”, dijo.

