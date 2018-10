Venados de Mazatlán reestrena el Teodoro Mariscal con sesión de entrenamiento

Joe Álvarez se siente satisfecho con las condiciones del terreno de juego

Carlos Robles

MAZATLÁN._ Con el objetivo de poner a prueba las condiciones del terreno de juego e ir adaptando a los jugadores al mismo, Venados de Mazatlán tuvo hoy su primera sesión de entrenamiento en el recién remodelado Teodoro Mariscal.

Después de casi un año desde que el estadio de los rojos comenzó con los trabajos de construcción, este jueves fue la primera vez que el equipo logró pisar el diamante, en una intensa práctica, donde el mánager cubano del equipo, Joe Álvarez, se mostró satisfecho con lo visto.

“Me he dado cuenta que el terreno de juego está mejor de lo que esperaba, sinceramente no esperábamos que lo tuvieran tan bien como está, y eso me da una buena impresión”, dijo Álvarez.

“Porque si hablamos de velocidad, el infield está perfecto para esto, ya que nos da velocidad, por lo que veo que se ha hecho un gran trabajo y se les da el mérito que se merecen”, añadió.

En cuanto al equipo, Álvarez expresó estar casi listos para arrancar la temporada este sábado en Jalisco, pues ha visto un gran progreso y desarrollo en cada uno de los jugadores.

“Estamos ya casi en el punto de crear el line up y la rotación entre hoy y mañana para el juego del sábado, pues todavía hay caras nuevas que se están integrando y que estamos viendo para saber si estarán listos para los dos juegos inaugurales”, comentó.

Álvarez también habló sobre la agresividad que se ve por parte de sus jugadores a la hora de salir a batear, cambiando un tanto el esquema de Venados, donde en temporadas anteriores su fuerte era el pitcheo.

“Para mí, el beisbol ganador está en el pitcheo y la ofensiva, no hay duda alguna de que nos hemos concentrado en eso y seguiremos haciéndolo, a mí me encanta la velocidad, y como la tenemos la vamos a usar.

“Este campo es bastante abierto y debemos aprovecharlo, esas líneas entre dos van a poder convertirse en triples, donde avanzaremos de primera a tercera con un hit”.

Finalmente, el cubano comentó que espera contar con una rotación de tres receptores durante la temporada, ya que es más fácil realizar movimientos durante el partido a diferencia de cuando son dos.

“Para el juego en Jalisco vamos a llevar a dos receptores y regresando se abrirá a tres, pues si son dos, tendré que tener más cuidado con los movimientos a realizar, pero para empezar vamos con dos”.

