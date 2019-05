Venados de MazatlÃ¡n saca tres ases bajo la manga en el Cibacopa

MAZATLÁN._ Venados Basquetbol, de cara a los últimos partidos de la segunda vuelta y de los playoffs del Circuito de Baloncesto de la Costa del Pacífico (Cibacopa), anunció este viernes la incorporación del jugador extranjero Devin Sweetney, del seleccionado nacional Ricardo Calatayud y del juvenil Salvador Martínez.

Con la llegada de estos jugadores, la directiva y cuerpo técnico sumarán al quinteto porteño defensa, agilidad, rebote, contraataque y efectividad desde la larga distancia.

Para el coach Eric Weissling, las anexiones representan una buena disposición y un claro mensaje por parte del club de las ganas que hay de ganar el torneo.

Devin “El Correcaminos” Sweetney es oriundo del Distrito de Columbia, Washington, Estados Unidos. Durante su trayectoria como jugador profesional ha pisado los tabloncillos en América del Norte y Sur, Europa, Asia y por si fuese poco, la NBA.

México también le es terreno conocido, durante la campaña 2015-2016 participó en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) de la mano de los ya desaparecidos Halcones Rojos de Veracruz.

Las últimas estadísticas del alero a nivel internacional reportan que, durante la temporada 2018-2019 junto al Cape Brenton Highlanders en La Liga Nacional de Baloncesto de Canadá, jugó un promedio de 39.6 minutos, anotó 20.45 puntos y realizó 2.55 asistencia y 6.91 rebotes.

“Quiero aportar mi experiencia tras haber jugado alrededor del mundo en la NBA, Sudamérica, Canadá y Asia. Ésta será una gran experiencia y espero poder ayudar al equipo. Me emociona jugar por Venados por lo que representan, por la organización y por la afición”, dijo Sweetney.

Por su parte, el movedor Ricardo “Cala” Calatayud ha dejado huella dentro de las duelas nacionales tanto en la LNBP, así como en las internacionales, con la Selección Nacional Universitaria y la Selección Mayor Mexicana.

El veracruzano conoce muy bien, en base a la experiencia adquirida dentro de las duelas, el Cibacopa. En otrora ocasión, ya formó parte del equipo que representó al puerto sinaloense, Náuticos de Mazatlán.

En propias palabras del jugador de 27 años de edad y quien portará la playera número 26, está muy contento por formar parte del equipo y confía en el potencial que tiene el róster.

“Estoy muy a gusto porque conozco a muchos del equipo y la buena química es básica para el buen desempeño, siempre da para que uno trabaje más a gusto. Veo tantas caras conocidas que me siento en casa, en familia. Aportaré lo que más me gusta hacer que es organizar el equipo, jugar de movedor, desde la defensa y también disfruto el anotar desde lejos. Me gusta correr, ser intenso, es mi estilo y espero aportar ese plus”, aseguró Calatayud.