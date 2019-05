Venados de MazatlÃ¡n saca valioso triunfo ante Mantarrayas de La Paz

Venados de Mazatlán saca valioso triunfo ante Mantarrayas de La Paz

La escuadra local se impone por marcador de 85-78 en el segundo de la serie

Rafael Moreno

MAZATLÁN._ Venados logró una importante victoria para empatar la serie y en caso de quedar con récord parejo al término de la primera vuelta con La Paz, la diferencia sería a favor de los mazatlecos.

La defensa de casa apretó en el momento exacto y un valioso rebote ofensivo de Xavier White llevó a Venados de Mazatlán al triunfo 85-78 sobre Mantarrayas de La Paz, al culminar la penúltima serie de la primera mitad del Circuito de Baloncesto de la Costa del Pacífico (Cibacopa).

Venados (8-8) regresó a jugar .500 en esta recta final de rol y saldrá a partir de este viernes en el Centro de Usos de Múltiples en busca de ganar el compromiso ante Caballeros de Culiacán para meterse en los primeros cuatro de la tabla.

Xavier White cerró fuerte defensivamente en la segunda parte del cotejo y Akeem Scott estuvo en su nivel ofensivo, pero especialmente a la hora cero les cerraron el aro al conjunto visitante.

Tal fue la fuerte defensa sobre los instantes finales, que limitaron a Benjamin Puckett en apenas 4 puntos y a Michael Jackson en únicamente 12.

Con el margen a favor de Venados 84-78 a 58 segundos, Mantarrayas no encontró fortuna para recortar distancia, obligando primeramente a fallar a Éder Zúñiga en la pintura, después bajo el aro no pudo Puckett y una tercera oportunidad de Tyrone White, quien ante la marca encimosa de Scott, su disparo no llegó ni al canasto.

Primera mitad

El segundo de la serie se tornó totalmente distinto al de la noche anterior, con un equipo de casa más mentido en el partido, con mayor actitud e intensidad en la duela.

Los minutos iniciales volvieron a ser para la visita con un encendido Tyrone White, quien en ese lapso se dio vuelo anotando desde la larga distancia e inclusive en penetraciones en la pintura terminando con 22 puntos.

El motor del cuadro de casa, el jamaicano Akeem Scott, fiel a su costumbre, llevó las riendas del equipo, encestando en sus tradicionales coladas no importando el golpeo en la sólida defensa rival.

Xavier White también fue importante para Venados en el primer medio del encuentro para irse al descanso con una mínima diferencia de un punto, 44-43.

El dominicano Antonio Peña colaboró con Mantarrayas marcando desde fuera del perímetro, teniendo más controlado la defensa mazatleca al seleccionado colombiano Michael Jackson.

PIZARRA 1 2 3 4 FINAL

Mazatlán 17 27 23 18 85

La Paz 28 15 20 15 78

ANOTADORES

Ganadores Perdedores

Xavier White 20 Tyrone White 29

Nick Waddell 17 Antonio Peña 20

Akeem Scott 16

Leroy Davis 16