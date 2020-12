BEISBOL

Venados de Mazatlán sale a Monterrey por más triunfos en la LMP

Los porteños estarán toda la semana en casa de Sultanes

Rafael Moreno

MAZATLÁN._ Los rojos del puerto se internarán al Palacio Sultán durante una larga semana.

Desde este martes 8 y hasta el domingo 13 de diciembre, Venados de Mazatlán tendrá una estancia prolongada en casa de los Sultanes de Monterrey, en esta segunda vuelta de la temporada 2020-2021 de la Liga Mexicana del Pacífico.

Los primeros cinco partidos, desde el martes a sábado, se jugarán a las 15:00 horas, tiempo del Pacífico, y el domingo, en el cierre de la larga serie, a partir de las 13:00 horas, en el Estadio de Beisbol Monterrey.

El mánager de Mazatlán, Pablo Ortega, junto con su cuerpo técnico han designado para los tres primeros cotejos frente a los regiomontanos a Carlos Morales (2-1, 4.18), el regreso a la rotación y a la actividad de Irwin Delgado (0-1, 3.00) y el también zurdo Édgar Torres (2-4, 2.75).

Posteriormente le tocaría el turno para el viernes a Francisco Ríos (4-2, 3.34), el sábado Matt Gage (2-0, 3.32) y de vuelta Morales el domingo.

Sultanes hasta el momento únicamente ha confirmado a Luis Gámez (2-1, 3.13) y aún está por definirse el resto por conducto del manejador Gerardo Álvarez, ex coach de Venados por varias campañas.

La larga serie en Monterrey tendrá un ingrediente especial por el enfrentamiento de ex peloteros, ex coaches y hasta de ex directivos de Venados que ahora conforman el club regiomontano. Jesús Valdez, gerente deportivo de Mazatlán, se verá las caras ante su hijo Jesús Valdez Jr., quien ostenta el mismo cargo con Sultanes a partir de esta edición.

Los Rojos (4-5) son séptimos en esta segunda vuelta y por el momento el último invitado a los playoffs, mientras que Sultanes (2-7) vive una incierta segunda mitad de rol que lo tiene hasta al fondo del standing empatado con Cañeros, aunque por su tercer sitio de la primera parte, está actualmente del otro lado.

De la mano de Ortega, el equipo mazatleco ostenta una marca de 10-5, 10-2 jugando en casa, pero 0-3 en gira.

ROL DE JUEGOS

Martes 8 de diciembre

Guasave en Navojoa

Jalisco en Obregón

Mexicali en Los Mochis

Culiacán en Hermosillo

Mazatlán en Monterrey