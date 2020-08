BEISBOL

Venados de Mazatlán tendrá nuevo cuerpo médico para la temporada 2020-2021

El club porteño tendrá en ese departamento a Doctor Arturo Angulo Cárdenas, quien es médico cirujano

Noroeste / Redacción

31/08/2020 | 11:51 AM

MAZATLÁN._ El Doctor Arturo Angulo Cárdenas, Médico Cirujano, se integra al cuerpo médico de Venados de Mazatlán, para lo que será la temporada 2020-2021 de la Liga Mexicana del Pacífico.

Son 23 años de experiencia los que avalan a Angulo Cárdenas, quien recibió el llamado para formar parte del equipo porteño, dentro del área médica, por parte del Gerente Deportivo Jesús “Chino” Valdez.

“Antes que nada, para mí es un gran orgullo que me hayan tomado en cuenta para ejercer esta labor, por medio de Jesús “Chino” Valdez, que pienso que me habló porque anteriormente había trabajado con algunos muchachos del equipo, de manera particular.

“Soy médico de un hotel donde ellos (jugadores) se han hospedado, me ha tocado atenderlos, eso imagino le dio confianza para que me hayan llamado”, explicó el galeno.

El Doc. Arturo, quien es apasionado de su profesión, se dijo tiene un gran compromiso al tomar el lugar vacante que dejó el doctor José Manuel Lizárraga Velarde tras 8 años con el club.

“Cuando lo haces fuera de (el equipo) es muy normal atender a la gente, es mi profesión, pero cuando están dentro te agarran nervios, para mí esto es una responsabilidad muy bonita, muy grande, que te mantiene alerta todo el tiempo.

“Me siento muy contento de pertenecer a esta organización porque el equipo más representativo de Mazatlán es Venados, ahora que me invitan, para mí es como un sueño cumplido, todos tenemos ese sueño, el estar dentro de algo que representa tu ciudad”, compartió.