Venados de Mazatlán y Grupo Aeternus donan sonrisas

Club Venados de Mazatlán y Grupo Aeternus Funerales se unen y regalan juguetes y roscas a pequeños del Ejército de Salvación y Rancho de los Niños

Marisela González

MAZATLÁN._ Los jonrones y las carreras que anotaron los jugadores de Venados de Mazatlán en la temporada 2020-2021 de la Liga Mexicana de Beisbol, dieron frutos para muchos pequeños de escasos recursos que este Día de los Reyes Magos recibirán un juguete.

Un total de mil 220 juguetes y 190 roscas fueron donadas por Grupo Aeternus Funerales, quien en coordinación en el Club Venados de Mazatlán quienes realizaron la serie "Todos Somos Reyes", donaron sonrisas a pequeños del Ejército de Salvación y Rancho de los Niños.

Ismael Barros Cebreros, presidente del club, en compañía de Elizabeth Lizárraga, del Grupo Aeternus Funerales, hicieron la entrega de la dote de juguetes y roscas en las instalaciones del Estadio Teodoro Mariscal.

El Capitán Isaac Centeno, director del Hogar de Niños del Ejército de Salvación y Valeria Valdez, trabajadora social del Rancho de los Niños, fueron quienes recibieron la donación.

"Para nosotros es muy importante que se sientan amados, reconfortados, y que sepan que son importantes, muchas veces cuando el niño ha pasado por ciertas situaciones de riesgo o de trauma, él llega a pensar que no existe para la sociedad, cuando este tipo de acciones se dan, como regalos, presentes, convivios, el niño sabe que es una persona importante no sólo para Dios sino para la sociedad, y eso recomforta, reanima y a nosotros nos anima a más del mil por ciento para seguir haciendo lo que hacemos", dijo Isaac Centeno.

"Agradecemos profundamente y con el corazón en la mano a Venados y a Aeternus por hacer este apoyo, esta donación que en verdad va a beneficiar a quien más lo necesita".

De momento en el Ejército de Salvación se tienen 32 niños, mientras que en el Rancho de los Niños se encuentran 13.

"Rancho de los Niños somos un centro social para niños con discapacidad, contamos con niños desde los 3 años hasta los 27, niños que fueron vulnerados, que fueron abandonados, ahí les otorgamos rehabilitación; contamos con una maestra de educación especial, una terapeuta, una enfermera, un psicólogo, nutrióloga y yo como trabajadora social, para poder trabajar todas sus áreas y darles calidad de vida", explicó Valeria Valdez.

"Sinceramente no sé cómo se realizó el vínculo con Venados, pero nos contactaron el 31 de diciembre, y por suspuesto respondimos que sí, estamos muy agradecidos por habernos considerado, porque ha sido un año muy difícil ya que no fue la misma la concurrencia de grupos que nos visitaban como otros años por la pandemia y porque tenemos niños muy vulnerables que no podemos exponerlos, estamos muy agradecidos por este apoyo", comentó.

Por su parte, Ismael Barros señaló que están contentos de aportar su granito de arena y hacer felices a estos niños en este día tan especial.

"Estamos muy contentos de aportar nuestro 'granito de arena' haciéndolo junto con socios comerciales como lo es en esta ocasión con Grupo Aeternus, una empresa que está haciendo muchas cosas diferentes, cosas muy interesantes, y sobre todo tratando de ayudar, creo que el objetivo es regresarle algo a la gente que nos apoya y hoy se concluye precisamente", dice Barros Cebreros.

En total Venados anotó mil 220 carreras y 19 jonrones, de ahí el número de juguetes y roscas.