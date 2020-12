DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Vencen retos jóvenes con Síndrome de Down

Destaca Gobierno Federal apoyos económicos para personas con discapacidad… pero no programas de inclusión

Alma Soto

“Todo se puede”. Es la máxima de David Barraza García. Tiene 26 años de edad, trabaja en una tienda departamental desde hace un año porque es la que se acomodó a sus horarios para estudiar la preparatoria, se traslada de su casa al Centro de la Ciudad, de ahí a Playa Sur, donde está la escuela y de nuevo a su casa, cerca del Libramiento Luis Donaldo Colosio.

David tiene Síndrome de Down y es un joven independiente, y es uno de los 7.7 millones de personas que viven con discapacidad, según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018, elaborada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, o 7.1 millones, según declaró María Luisa Albores González, Secretaria de Bienestar, el 3 de diciembre de 2019 durante la celebración del Día Internacional de la Discapacidad.

Hoy, como todos los estudiantes del País, ante la pandemia de coronavirus, David sigue sus clases por la plataforma Zoom, y hace sus tareas cuando se las dejan… y también cuando no se las dejan.

PENSIONES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

En su conferencia de prensa matutina del 3 de diciembre de 2019, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, invito a Albores González y a Ariadna Montiel Reyes, Subsecretaria de Bienestar, para que hablaran sobre los a favor de la discapacidad.

David Barraza García actualmente trabaja en un negocio familiar,ya que en su empleo lo “descansaron” por la pandemia.

“En México tenemos 7.1 millones de personas con discapacidad y de estos, tenemos a 1.2 millones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes con discapacidad, en ese sentido nace el programa de personas con discapacidad en nuestro país y la compañera Ariadna Montiel les va a presentar”, declaró Albores González.

Montiel Reyes explicó el programa de discapacidad, que no fue otra cosa que las becas económicas.

“La pensión tiene una meta planteada de un millón de personas beneficiadas. Este año (2019) estamos llegando a un avance de 815 mil 883 personas con discapacidad que tienen ya su pensión. En este mes de diciembre estamos pagando las últimas incorporaciones y por eso ya hemos actualizado esta cifra.

De este universo de personas con discapacidad, 372 mil son mujeres y 443 mil son hombres. También en este universo, como ustedes saben, nuestra pensión está enfocada principalmente a atender a niños y jóvenes; por lo tanto, estamos atendiendo a poco más de 507 mil beneficiarios de estas edades”, explicó.

Sin embargo, no hablaron de programas de inclusión educativa, laboral o social.

Según el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, las personas con discapacidad siguen dejadas de lado en la agenda pública.

Parte de los recortes presupuestales para 2021 afectará al DIF que se quedó sin presupuesto para el programa para la atención a personas con discapacidad.

La Secretaría de Educación Pública omitió el Programa de Inclusión y Equidad Educativo y el Programa de Fortalecimiento de Planteles Federales de Educación.

En la Comisión Nacional de Derechos Humanos desapareció, también, el presupuesto para el Mecanismo Independiente del Monitoreo Nacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en 2020 recibió 17 millones.

En este punto, Óscar Loza Ochoa, e presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, dijo que revisaría a fondo el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para verificar en qué va a afectar la cancelación de esos recursos.

De los apoyos para la discapacidad que está entregando el Gobierno Federal desde los primeros meses de 2019, dijo que no está mal que la meta sea el beneficiar a un millón de personas.

“Pero se estima que el 5% de los habitantes en México tiene discapacidad, atendiendo a un millón de personas no se está cubriendo ni al 20 por ciento de quienes padecen de discapacidad, además, no solo debe verse el aspecto económico, hay otros aspectos como la salud y la educación”, declaró.

Un grupo de débiles visuales de Los Mochis, dijo, se acercaron para plantear sus inquietudes, ellos no pedían que les dieran algo material, querían tener la oportunidad de formarse, de capacitarse y, después, de trabajar para, después, ellos mismos pudieran encargarse de sus necesidades y las de sus familias.

Recalcó que los apoyos deben ir más allá de lo económico, que son buenos, pero deben aparejarse con una atención integral para que las personas con discapacidad puedan ser productivas.

Lamentó que, por otro lado, los funcionarios que deben dar atención a las personas con discapacidad no tienen la suficiente sensibilidad y disposición para atenderlos de manera adecuada.

Y señaló directamente al delegado de programas federales, Jaime Montes, ante quien gestionó apoyos para una persona cuadrapléjica, hubo compromiso de atención, y nunca la atendieron.

“Nunca hay la garantía completa de que quienes atienden lo programas tengan la sensibilidad suficiente, porque los programas deben ir más allá de que las personas con discapacidad comen tres veces al día, que requieren techo, es necesaria la atención integral”, expresó.

GOBIERNO INCLUYENTE

En Mazatlán, el Gobierno Municipal, que encabeza Luis Guillermo Benítez Torres, a través del DIF, que está a cargo de Gabriela Peña Chico, promueve programas de inclusión, algunos de los cuales se promueven desde administraciones municipales anteriores, como los parques incluyentes, hasta los que se crearon en esta.

“La inclusión social y respeto a los derechos de las personas con discapacidad es una de las políticas que más impulsa el Gobierno de Mazatlán, por ello, DIF Mazatlán coordina todas las acciones necesarias para hacer de Mazatlán una ciudad segura e incluyente para todos”, señala el sitio Web mazatlan.gob.mx.

Con el disgusto de algunos comerciantes, desde 2019 se promueve el programa Banquetas Limpias por una Movilidad Segura, que busca liberar las banquetas de las zonas comerciales para el libre paso de los peatones, pero, sobre todo, para que en ellas circulen personas en sillas de ruedas.

Un programa que se realiza con el apoyo de Tránsito Municipal es el de Yo sí respeto tus espacios, que busca hacer conciencia en los automovilistas sobre la necesidad de dejar libres los estacionamientos dedicados a vehículos de personas con discapacidad, pintados de azul.

Se ha incluido piso podotáctil en algunas avenidas, como Rafael Buelna, Camarón-Sábalo y Avenida del Mar, que sirve para guiar por el camino correcto a personas con discapacidad visual.

SE ABREN CAMINO

David Barraza García, Areli Lizárraga Salas y Sofía Peña Soto tuvieron la fortuna de ser la primera generación de personas con discapacidad que fueron aceptadas en escuelas regulares. Su educación no se quedó atrapada en un Centro de Atención Múltiple, convivieron con alumnos regulares y lograron salir adelante.

David trabajó dos años en Envases Zapata, una empresa que promueve la inclusión, su labor consistía en seleccionar las tapas para separar las de mala calidad.

Dejó su trabajo cuando decidió continuar sus estudios, solamente había terminado la secundaria, que cursó en la Federal 2, Leyes de Reforma. Hoy estudia la preparatoria abierta, pero por la pandemia de Covid-19 debe hacerlo a través de la plataforma zoom.

Su materia favorita en la Química, y le encanta hacer proyectos.

En su nuevo trabajo, en una tienda departamental, lo “descansaron” por ser una persona de riesgo, pero su pago es puntual cada lunes. Como no le gusta estar ocioso, ayuda en el negocio familiar, una lavandería.

Areli Lizárraga Salas estudió un diplomado en Asistente Educativo, no ha buscado trabajo por la pandemia, pero no está quieta.

Participa activamente en promoción a la inclusión que realiza el DIF Municipal, incluso fue una de las modelos del Street Art Fashión Show; también formó parte del primer carro alegórico incluyente, del Carnaval Internacional Mazatlán 2020.

Para Areli, lo más importante en la vida es tener amigos.

“Los amigos son importantes porque convivo con ellos, aprendo con ellos, en esta pandemia no podemos estar juntos, pero pronto regresaremos”, expresó.

Sofía también estudió un Diplomado en Asistente Educativo y fue contratada en un Jardín de Niños donde es auxiliar de educadora.

“Estudié la carrera de Asistente Educativa, amo a los niños, me gusta estar con ellos, son auxiliar de una teacher a sacar crayolas, hojas, tipo de un salón, también ayudo a las maestras, me encanta la escuela porque me aceptaron tan como soy y todos me quieren”, expresó Sofía.

David y Sofía son parte del 80 por ciento de las personas con discapacidad que logró superar el nivel de educación básica y del 28 por ciento que se incorporó a la educación media superior y superior y de una de cada 10 personas con discapacidad cognitiva o mental que está ocupada; del 25 por ciento de las personas con discapacidad que tienen una ocupación económica con contrato y del 27 por ciento de las personas que tienen prestaciones médicas.

Todo lo anterior, según datos del Consejo Nacional para Prevenir la Discapacidad 2018 y Solís 2017.

El Día Internacional de las Personas con Discapadidad fue declarado en 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la resolución 47/3. El objetivo es promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo, así como concienciar sobre su situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural.

Este año el tema del Día Internacional de las Personas con Discapacidad es "Participación y el liderazgo de las personas con discapacidad: Agenda de Desarrollo 2030". Se centra en el empoderamiento de las personas con discapacidad para un desarrollo inclusivo, equitativo y sostenible, como se pedía en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que se compromete a "no dejar a nadie atrás" y considera la discapacidad como una cuestión transversal en la implementación de sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.

• Según datos del Conapred 2018, 97 por ciento de las personas sin discapacidad asisten a la escuela en los niveles básicos, pero solo el 80 por ciento de las personas con discapacidad. Solo el 28 por ciento de este sector se incorpora a la educación media superior y superior.

• 6 de cada 10 personas sin discapacidad se ocupan en alguna actividad económica, pero sólo alrededor de 1 de cada 10 personas con discapacidad cognitiva o mental está ocupada (Solís 2017)

• 25 por ciento de las personas con discapacidad con una ocupación económica tiene contrato y sólo 27 por ciento cuenta con prestaciones médicas.

• Las personas sin discapacidad pueden llegar a ganar hasta 151 por ciento más que las personas con discapacidad, dependiendo del tipo de discapacidad del que se trate (Solís 2017)