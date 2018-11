Vendedores ambulantes no tienen permitido estar sobre malecÃ³n de MazatlÃ¡n: Oficial Mayor

Vendedores ambulantes no tienen permitido estar sobre malecón de Mazatlán: Oficial Mayor

Verónica Guadalupe Bátiz dijo que los comerciantes se deben de retirar de la zona y que deben esperar hasta que se llegue a un acuerdo

Fernanda Magallanes

MAZATLÁN._ Aquellos vendedores ambulantes que se hayan reinstalado sobre el malecón deberán retirarse porque aún no está permitido hasta que haya actualización de convenio entre vendedores y autoridades, señaló la Oficial Mayor Verónica Guadalupe Bátiz Acosta.

Esto después de que diversos vendedores ambulantes se reinstalaran en sus zonas del malecón, retomando sus actividades desde antes de la reubicación por los trabajos de remodelación que se hizo sobre el paseo costero.

La reinstalación comenzó desde el viernes, sin embargo la Oficial Mayor señaló que esto aún no está permitido y que deben esperar hasta que se llegue a un acuerdo que beneficie a todos los involucrados.

“De hecho no está permitido, vamos a acercarnos con ellos, aunque ya se acercaron los inspectores para formalizar una reunión el próximo martes, aún no pueden reinstalarse, debido a que no hemos establecido un nuevo convenio, ni hemos concertado una nueva forma de trabajar y será hasta que tengamos un convenio que le sea permitido”, declaró.

Los vendedores ambulantes han manifestado en diversas ocasiones que el no estar sobre el malecón les ha afectado en sus ventas hasta en un 100 por ciento, pues las reubicaciones que les habían asignado por las obras en proceso no les han funcionado.

Bátiz Acosta dijo que no buscan aplicar sanciones, sino aplicar un diálogo de respeto entre ambas partes, pero si los vendedores continúan instalándose sobre el malecón serán sancionados y retirados por los inspectores, puesto que aún hay negociaciones que se tienen que aclarar.

“El convenio anterior que los vendedores tenían con la administración pasada y Gobierno del Estado venció el pasado 6 de octubre, aún no hay acuerdos de uno nuevo, se necesitan revisar todas las necesidades de los vendedores pero también integrar las indicaciones del Ayuntamiento, hasta que eso quede plasmado podrán volver a sus lugares, mientras no”, comentó.