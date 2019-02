Veneno ArÃ©chiga tendrÃ¡ su gran noche el prÃ³ximo 23 de febrero

Veneno Aréchiga tendrá su gran noche el próximo 23 de febrero

Estelarizará la función que se presentará en la cancha Germán Evers

Carlos Robles

MAZATLÁN._ El joven pugilista mazatleco Jesús “Veneno” Arechiga será el encargado de estelarizar la función que Zápari Boxing llevará a cabo el sábado 23 de febrero, en la cancha Germán Evers.

Una noche de gran nivel boxístico es la que se espera, durante la velada que el “Veneno” Aréchiga tendrá la oportunidad de presentarse como el “plato fuerte” ante los espectadores mazatlecos.

Así lo expresó el director de la promotora Zápari Boxing, Jesús Zápari, quien espera otorgarle una noche llena de adrenalina y emoción, con una fuerte cartelera de boxeadores locales, siendo los más destacados Aréchiga y Rubén “Bebé” Vega.

“Estamos de regreso una vez más con otra notable cartelera, la cual creemos será de buen agrado para los aficionados mazatlecos al box, con jóvenes prospectos de gran nivel”, señaló Zápari.

“Nosotros seguimos con nuestro proyecto de impulsar a la juventud mazatleca y sinaloense a salir a delante mediante el box, pues éste es un programa lleno de prospectos con mucho futuro”, añadió.

Por su parte, Aréchiga, quien mantiene un récord invicto de 7 peleas ganadas y ninguna derrota, expresó sentirse deseoso de subirse al cuadrilátero y mostrar sus habilidades ante su gente al enfrentarse a Christian “Terrible” Cortez.

“Es la primera vez que tengo la estelar, me siento muy motivado y contento por la oportunidad que me presentan, es una pelea que me va a dejar muchas experiencias, pues tendré a un peleador duro”, dijo Aréchiga.

“Pero estoy dispuesto a echarle muchas ganas, pues traigo confianza y más hambre para seguir avanzando en el camino profesional y tengo al lado a un gran equipo de trabajo”, señaló.

Por su parte, el también joven prospecto, Rubén “Bebé” Vega, será en esta ocasión el encargado de coestelarizar la cartelera, y se estará midiendo al experimentado Mario Díaz, de Aguascalientes.

La función se llevará a cabo el sábado 23 a partir de las 19:00 horas, la cual tendrá precios que van desde los 100 (gradas), 150 (ring general) y 200 (ring numerado) pesos.