Veneno Contreras tendrÃ¡ continuidad como coach de Caballeros de CuliacÃ¡n

Veneno Contreras tendrá continuidad como coach de Caballeros de Culiacán

El entrenador se siente entusiasmado por esta nueva oportunidad con La Nobleza

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ La directiva de Caballeros de Culiacán, encabezada por Saúl Saldaña, ha optado por darle la continuidad al proyecto bajo la tutela del coach Andrés Contreras Arellano, quien dirigirá por segundo año consecutivo en el banquillo culichi con la encomienda clara de obtener el tercer campeonato, tanto para él como para el club dentro del Circuito de Baloncesto de la Costa del Pacífico.

Esta Temporada 2020 representará un gran reto para el estratega capitalino y una plantilla renovada casi en su totalidad, después de que el año anterior no se logró avanzar más allá de la primera ronda de playoffs y donde Caballeros terminó cediendo ante Mantarrayas de La Paz en cinco juegos.

El popular Andrés “Veneno” Contreras es un hombre reconocido en el deporte ráfaga mexicano por su larga trayectoria, avalada por dos campeonatos en Cibacopa con Mineros de Cananea (2009 y 2011), además de mostrarse contento por la nueva oportunidad al frente del equipo.

“Muy entusiasmado por regresar en esta nueva oportunidad con Caballeros, será mi cuarta temporada trabajando con el licenciado Saúl Saldaña y estoy muy contento, creo que hemos hecho un muy buen trabajo en los últimos tres años. El año pasado tuvimos un gran arranque de temporada y por ahí en la segunda vuelta no nos fue como deseábamos, pero aun así nos alcanzó para cerrar en cuarto lugar.

“Este año vamos a tratar de mejorar, ver qué fue lo que se hizo bien, ver lo que nos faltó, lo que se hizo mal para tener esa autocrítica para poder crecer, ustedes conocen a Andrés Contreras que siempre va hambriento con ganas de trabajar y con ganas de lograr muchos éxitos. Estaremos reportando el 1 de marzo en la duela del (Juan S.) Millán entrenando y vamos con todo este año, es el aniversario de Caballeros y vamos a luchar por lograr los objetivos”, fueron las palabras del estratega capitalino.

Durante su carrera como jugador profesional integró la Selección Mexicana de Baloncesto de 1995-98, participando en competencias nacionales e internacionales que le brindaron mucho aprendizaje para posteriormente forjarse como entrenador, formando parte del banquillo azteca como asistente para disputar los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe en 2010 desde Puerto Rico, así como el CentroBasket de ese mismo año.

Su carrera como coach a nivel clubes tiene amplios logros deportivos, destacando ese par de títulos antes mencionados en Cibacopa con la escuadra de Cananea en 2009 y 2011, complementado por un subcampeonato en 2010 al caer precisamente ante Caballeros de Culiacán en la Serie Final de ese año, además de dirigir a distintos conjuntos en el basquetbol del noroeste de México como Fuerza Guinda de Nogales, Frayles de Guasave, Ostioneros de Guaymas, Vaqueros de Agua Prieta y Garra Cañera de Navolato, por lo que conoce ampliamente la liga y sabe cómo trabajar para alcanzar buenos resultados.

Andrés Contreras viene de dirigir a Laguneros de la Comarca y Santos de San Luis Potosí en la Temporada 2019-20 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, además de haber dirigido en dicha liga a Libertadores de Querétaro, Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Barreteros de Zacatecas y Panteras de Aguascalientes, así como equipos de Coahuila en distintas competencias nacionales, incluso fue entrenador de Pioneros de Quintana Roo en el 2012, equipo que lograría el Campeonato en la Liga de las Américas organizada por FIBA y que reúne a los mejores clubes del continente americano, donde tuvieron participación algunos viejos conocidos por la afición culichi como David “Pery” Meza y Lorenzo Mata.

Contreras Arellano habló también sobre el tema del aumento en el número de extranjeros permitidos en Cibacopa para esta nueva Temporada 2020.

“En lo que respecta al número de extranjeros, ya no es decisión mía, claro que me gustaría ver las ligas de México, Cibacopa, con jugadores mexicanos nacidos en México, pero ahorita por la carencia del semillero de jugadores y la falta de oportunidad desde hace varios años ha sido el causal principal de que no haya tantos jugadores mexicanos. Nosotros los entrenadores vamos a tratar de luchar, siempre argumentamos todo ante nuestros dueños y ante las federaciones para que le den más oportunidad al mexicano.

“Una vez más lo digo, esto no está al alcance de mis manos, ojalá algún día antes de retirarme de este bello deporte, pueda ver que las ligas profesionales vuelvan a tener como protagonistas a los mexicanos como cuando a su servidor le tocó jugar”, sentenció el popular “Veneno”.

Por último, el coach de Caballeros de Culiacán tuvo unas palabras para los aficionados a La Nobleza, invitándolos a apoyar al equipo en esta nueva campaña.

“Un saludo a la afición de Caballeros, muy pronto nos veremos por allá y vamos con todo”, finalizó el dirigente del banquillo culichi.

