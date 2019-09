Vengo a enfrentar lo que tenga que pasar: HÃ©ctor Silvestre

Vengo a enfrentar lo que tenga que pasar: Héctor Silvestre

El dominicano acepta que se ha sentido muy a gusto en los entrenamientos de Cañeros de Los Mochis

Noroeste / Redacción

LOS MOCHIS._ En un caluroso séptimo día de entrenamientos, el dominicano Héctor Silvestre compartió sus impresiones sobre su pretemporada con los Cañeros de Los Mochis.

Para el nativo de San Pedro de Macorís, República Dominicana, la integración a su nuevo equipo ha sido sencilla gracias a la buena vibra que se siente en el renovado EIA.

“Me he sentido bien, ha sido trabajo duro, pero me gusta el ambiente, me han hecho sentir como si ya llevara tiempo aquí con ellos”.

El zurdo participó en verano con los Rieleros de Aguascalientes y comentó que le ha gustado el beisbol mexicano.

“Es un beisbol fuerte, hay mucha competencia, pero vengo a dar lo mejor de mí, hacer el trabajo y ayudar al equipo a ganar”.

Comentó que sabe que el beisbol del Pacífico se caracteriza por un mayor nivel de competitividad y exigencia por lo que ha de trabajar en demostrar que tiene el nivel para estar aquí.

“Me encantan este tipo de situaciones que haya mucha competencia, así uno se interesa más en dar el cien por ciento, yo vengo a enfrentar lo que tenga que pasar”.

El dominicano finalizó añadiendo que viene comprometido a entregarse por el equipo y aportar en cada juego para que la afición disfrute de una buena temporada.

Este jueves las actividades siguen en el Estadio EIA a las 8:00 horas.