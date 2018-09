Vengo a sumar, no a robar, asegura el nuevo Secretario de Turismo Ã“scar PÃ©rez Barros

Vengo a sumar, no a robar, asegura el nuevo Secretario de Turismo Óscar Pérez Barros

Yo ya renuncié a los poderes de mi empresa y ya dejé la presidencia de la CIRT dice el funcionario estatal

José Abraham Sanz

El nuevo Secretario de Turismo, Óscar Pérez Barros, descartó que vaya a meter mano para continuar sus negocios radiofónicos con recursos de la dependencia que ahora dirige.

Pérez Barros aclaró ayer que se ha deslindado de sus puestos ejecutivos de GPM Grupo Promomedios y que ha dejado la Presidencia de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión en Sinaloa.

“Venimos con ganas de dejar huella, de hacer las cosas diferentes, de hacer las cosas bien en serio, tenemos muchas ganas, no traemos compromiso con nadie, venimos a hacer las cosas bien”, señaló vía telefónica.

“Se vale cuestionar, es muy válido, es una empresa que tiene 85 años y que fue la pionera de la radio y siempre hemos trabajado con los municipios, con los gobiernos, entrantes y salientes, es una relación de negocios, es una empresa y ente particular... yo ya renuncié, renuncié a los poderes, renuncié como administrador único, pero se tarda un poquito en registrar el Notario Público, yo creo que para mañana o pasado mañana ya está en el Registro Público, yo ya no voy a tener nada qué ver”.

El martes, Noroeste público cómo Pérez Barros y su familia han logrado hacer crecer sus empresas radiofónicas en la historia de Sinaloa, e incluso con contratos con gobiernos municipales y el estatal.

“Si fuera algo que yo llegue a la Secretaría de Turismo y salgan algunos negocios de aquí con la empresa, ahí sí te digo, pero es una área que a mi no me compete yo no tengo nada qué ver con Comunicación Social (del gobierno)”, recalcó.

“Acuérdate que entra aquí la Cámara (de la Industrial de la Radio y Televisión), entra aquí, y es una negociación de cámara, yo también ya me hice a un lado (de la Presidencia), nada más que ahorita los vicepresidentes de la cámara se están haciendo cargo y en los próximos días van a poner a un presidente, ya lo platicamos... ellos se encargarán de negociar con gobierno la famosa tarifa por segundo y ya el gobierno decidirá con quién invierte, de acuerdo a los perfiles de las campañas que traigan, eso siempre ha pasado”.

Además, Pérez Barros no es el primer empresario que asume un cargo público como parte del gabinete de Quirino Ordaz Coppel.

El empresario reflexionó sobre estos nuevos perfiles que ha llamado el Gobierno del Estado y señaló que ellos tienen mucho qué perder.

“Tenemos mucho más que dar, te voy a decir por qué, nosotros sentados aquí si hacemos las cosas mal perdemos más, nosotros no venimos a hacer las cosas mal, a nosotros nos afecta más personalmente y en los negocios familiares nos repercute más si yo hago un mal trabajo”, dijo.

“Vamos a servir y pienso que vamos a servir mejor a la sociedad sinaloense, la verdad es una realidad, ahí está mi estimado amigo, Javier Lizárraga también con un perfil, imagínate el haciendo las cosas mal en la Secretaría de Desarrollo Económico, pues perdemos más, para qué venimos”.

Pérez Barros agregó que la promoción que necesita Sinaloa es hacia el exterior y que la ola que se obtuvo con el Tianguis Turístico se debe seguir nadando. Cuando hizo su llamada, aseguró que recién había recibido un crucero y un reconocimiento para la Sectur Sinaloa.

“Necesitamos seguir nadando esta ola, si no la nadamos, no la surfeamos y nos vamos a ahogar, si es buen momento para hacer este tipo de cambio, y no porque sea yo, yo no me lo esperaba, antes promocionaba productos, ahora voy a promocionar destinos turísticos”, señaló.