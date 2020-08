Venimos a dar alegrías, a dar triunfos: Paco Palencia

Al estratega le gustó el accionar de su equipo ante Toluca

Carlos Robles

MAZATLÁN._ Con un agradable sabor de boca se dejó ver el director técnico Juan Francisco Palencia, tras sumar su primera victoria dentro del Torneo Guard1anes 2020, al frente del Mazatlán FC.

Después de haberse adjudicado su primera victoria de la competencia al doblegar por marcador de 2-1 a los Diablos Rojos del Toluca, Palencia se mostró satisfecho del resultado obtenido y con la esperanza de seguir sumando victorias.

“Nosotros aquí venimos a dar, a dar alegrías, a dar triunfos, a construir, y no nada más de palabra, lo debemos de hacer con acciones, entonces lo que nos pone más contento es eso, que nos convertimos en ese equipo el día de hoy”, dijo Palencia.

“El planteamiento que tuvimos de un inicio en un partido que estaba bastante competitivo, teníamos la pelota, creamos ocasiones de gol y las convertimos”.

De esta manera, el dirigente del conjunto mazatleco expresó que la principal propuesta que se tuvo por parte de Mazatlán desde el arranque del juego era el ser un equipo competitivo.

“El planteamiento de nosotros era competir contra Toluca, que está excelentemente bien dirigido y que tiene excelentes jugadores, era un termómetro importante el medirnos a un equipo de esta magnitud.

“Lo que más me pone orgulloso es que yo defino la responsabilidad como la habilidad de responder ante cualquier situación y los chicos lo hicieron. Supieron llevar bien el partido y hacer lo que les toca, y lo hicieron perfecto”.

En lo que respecta a los jugadores que salieron del juego, Palencia expresó que se tendrá que analizar la situación de aquellos que lo hicieron por lesión, así como también a los que salieron por cansancio.

“El domingo veremos qué es lo que realmente tiene Gonzalo Jara, y los demás chicos acabaron cansados, pero creo que estaré con un equipo competitivo para el día martes”.

Por otro lado, Juan Francisco dejó claro que para poder preparar el encuentro ante el Necaxa, se tendrá que ver al conjunto ya recuperado, pues considera que en este duelo se realizó un gran esfuerzo.

Finalmente, con respecto al rumar de la llegada del brasileño Camilo Samvezzo, Palencia expresó que es un tema que ya se ha hablado por parte de la directiva, pero que será en los próximos días cuando toque más a fondo.

“Lo de Camilio me lo ha mencionado la directiva, pero como estaba muy cerca el partido, no nos distrajimos, ya mañana que hable con ellos, tendremos noticias de ello. Sí está hablado y mencionado, pero de momento no puedo decir más”.