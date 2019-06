MADRID (SinEmbargo)._ Durante las últimas semanas, se ha rumorado con fuerza que Deadpool entraría al Universo Cinematográfico Marvel a través de Spider-Man 3, comenzando así la integración de mutantes y otros personajes de Fox al UCM tras la adquisición de Disney.

Sin embargo, parece que el destino de Deadpool está lejos del héroe arácnido, pero el personaje que sí podría entrar en la secuela de Lejos de casa no sería otro que Venom.

El usuario Roger Wardell, conocido por adelantar puntos clave de Endgame, ha publicado en su cuenta de Twitter un rumor en el que desmiente la inclusión de Deadpool: “No hay planes”. “Deadpool tiene sus propias películas, pero nunca ha aparecido en ninguna película principal de los X-Men, ocurrirá lo mismo con el UCM”, sentencia.

There are no plans to add Deadpool in an MCU Spider-Man 3, but Sony desperately wants Tom Hardy's Venom in this movie. Deadpool had his own movies but never showed up in the main X-Men films, it will be the same for the MCU.