Venta de pirotecnia se da con anuencia del Municipio, dice Coordinador de ProtecciÃ³n Civil de Escuinapa

Venta de pirotecnia se da con anuencia del Municipio, dice Coordinador de Protección Civil de Escuinapa

Jubal Rubalcava comentó que solo se permite la venta de luces de bengala y cohetes considerados como no peligrosos

Carolina Tiznado

ESCUINAPA._ Con anuencia del Municipio la venta de pirotecnia se está dando en el centro de la ciudad; son sólo luces justificó el Coordinador de Protección Civil.

“Hay anuencia del Ayuntamiento para esta venta, son sólo luces, revisamos y es sólo eso lo que venden, a menores de edad no se venden”, dijo Jubal Rubalcava Moreno.

Indicó que no es una incongruencia el hecho de tener en marcha un operativo contra cohetes, ni exhortar a la población a no comprar estos, pues se trata de artefactos que aunque contengan pólvora no son de riesgo.

Informó que desconoce el precio que tuvo está anuencia pues se hizo cargo Presidencia Municipal y se otorgaron solo cinco permisos.

Los puestos están ubicados en diversas partes del centro y el llamado que se les hizo es que estén en movimiento no fijos en un solo sitio.

Señaló que en años anteriores también se han otorgado permisos de ventas a abarrotes, por lo que no caen en ningún problema pues no es pirotecnia como los llamados “tronadores” o varillas que se detonan y pueden caer en cualquier lugar.

En el Centro frente a Palacio Municipal, la venta de pirotecnia diversa se realiza, siendo niños los mayores consumidores.