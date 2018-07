Veo a Juan Carlos Osorio con ganas de quedarse: Javier Aquino - Noroeste

Futbol

Veo a Juan Carlos Osorio con ganas de quedarse: Javier Aquino

El futbolista de Tigres, a su llegada a México tras la Copa del Mundo Rusia 2018 la madrugada del jueves, notó al estratega cafetalero con ganas de mantenerse al frente de la Selección de México

Reforma

05/07/2018 | 10:47 AM

CIUDAD DE MÉXICO (Agencia Reforma)._ A Javier Aquino le parece favorable la continuidad y sabe que Juan Carlos Osorio no tiene prisa por dejar al Tri.

El futbolista de Tigres, a su llegada a México tras la Copa del Mundo la madrugada del jueves, notó al estratega cafetalero con ganas de mantenerse al frente de la Selección.

“Después del último partido tuvimos la oportunidad de hablar un poco con él, después no cruzamos palabra, pero la verdad lo veía con ganas de quedarse, de definir su futuro con los directivos”, dijo.

“La continuidad se ha demostrado que siempre termina rindiendo frutos por el hecho de que conocen más a los jugadores, de que pueden plantear mejor los entrenamientos. Esperemos que se dé la continuidad y si no bienvenido el que sea”.

Aquino se quedó con la espina clavada de no disputar minutos en Rusia 2018, pues sabe que haber tenido actividad hubiera sido clave para su aspiración de volver a Europa.

“Obviamente el tema del Mundial me hubiera podido cambiar mi futuro por el tema de una vitrina importante, que es para cualquier jugador, no tuve la oportunidad de participar, pero me quedo tranquilo”, manifestó.

El volante compartió que el grupo se quedó dolido después de no llegar a los Cuartos de Final de la justa, pues consideraron que la derrota con Suecia les complicó el panorama.