Veo otro MÃ©xico con AMLO, pero su reto es la seguridad. Ya no se pueden perder vidas: Clouthier

Veo otro México con AMLO, pero su reto es la seguridad. Ya no se pueden perder vidas: Clouthier

Clouthier considera que el tabasqueño ha cambiado, en algo, la vida de México: “Veo un México que está diferente, que voltea a ver a donde no había volteado

Sinembargo.MX

Ciudad de México, 30 de noviembre (SinEmbargo).– En este primer año de Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador hay avances en temas de austeridad, programas sociales, cultura y turismo, pero el gran pendiente es la seguridad, reconoció la Diputada Tatiana Clouthier Carrillo al reiterar que “no se puede seguir perdiendo vidas sin consecuencias”.

“La seguridad es el pendiente muy obvio y que es reconocido por el propio Presidente. Estamos en una situación donde necesitamos que esos números empiecen a mejorar, y cuando digo eso es que no podemos seguir viviendo esas atrocidades que hemos estado viendo, como lo que pasó con la familia LeBarón. Necesitamos buscar mecanismos para que estas cosas no sigan pasando y necesitamos bajar los números de inseguridad, desde las cosas más pequeñas como los robos en transporte”, dijo en entrevista la vicecoordinadora del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados.

De acuerdo con las más recientes cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de diciembre de 2018 (mes en el que AMLO asumió el poder) a septiembre de 2019, ocurrieron 28 mil 782 homicidios en el país, lo que indica que la cifra del año anterior podría rebasarse.

Un recuento realizado por el semanario Zeta arroja que a casi un año de iniciada la actual administración federal se han registrado 53 masacres en México en las que han fallecido por lo menos 411 personas y más de 90 resultaron lesionadas.

Sobre este tema de la inseguridad, Tatiana Clouthier, quien fue coordinadora de campaña presidencial de López Obrador en 2018 en una elección que le dio al tabasqueño un triunfo arrollador con el 53.17 por ciento de los votos, destacó que es corresponsabilidad de todos los niveles de Gobierno (Presidente, gobernadores y alcaldes).

“No perdamos de vista una cosa, la gente le exige (a AMLO) en términos de seguridad y ha entendido la situación en que le entregaron el país (al Presidente), sin embargo, tenemos que tener resultados muy pronto, no podemos seguir perdiendo vidas sin consecuencias. En este tema los alcaldes y gobernadores tampoco pueden meter la cabeza y dejar el bote afuera, esta es una corresponsabilidad de todos. Tienen que hacer su parte en delitos del fuero común y coadyuvar en términos del narcotráfico”, afirmó la autora del libro Juntos Hicimos Historia.

Los casos de violencia registrados en los meses de octubre (operativo fallido en Culiacán) y noviembre (masacre de la familia LeBarón) hicieron que la popularidad del Presidente bajara de 68 al 58 por ciento, según la más reciente encuesta publicada por el diario El Universal.

Sin embargo, el Ejecutivo federal mantiene una calificación aprobatoria de 6.99 por ciento y el 55.5 por ciento de los encuestados aún considera que el país mejorará con él en la Presidencia. Entre sus logros destacaron los programas sociales, con el 27.4 por ciento, el combate al robo de combustible (11.5 por ciento) y la lucha contra la corrupción (7.8 por ciento).

Para Clouthier, uno de los avances en esta administración son los programas sociales como “Jóvenes Construyendo el Futuro”, “Sembrando Vida” y las “Becas Benito Juárez”.

“Uno de los temas fundamentales es el de los programas sociales que se han extendido a quienes se habían quedado atrás en el país, los programas de ‘Jóvenes Construyendo el Futuro’, ‘Sembrando Vida’, ‘Becas Benito Juárez’ tienen un fundamento importante y habrá de verse en corto, mediano plazo”, explicó.

Los programas sociales han sido cuestionados en todos los sexenios debido al uso clientelar que se les da, y esta administración no es excepción. En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020 se estipuló que, a más tardar el ultimo día de febrero del año próximo, 13 programas sociales del actual Gobierno deben contar con reglas de operación en el ejercicio de su gasto y sus padrones de beneficiarios.

Además de la política social, la Diputada Tatiana Clouthier considera que el Gobierno de López Obrador ha tenido avances en otros temas como el turismo, la cultura y la austeridad:

“La austeridad de este Gobierno, el que el Presidente se comporte como un ciudadano más, y lo que decía (Diputado) Mario Delgado hace unos días: ‘no terminamos de ver el efecto de que el Presidente se ha quitado de todo para decir soy un ciudadano más, no al fuero y sometido a la revocación de mandato’”.

Sobre las críticas hacia el Gobierno por parte de los partidos de oposición, la Diputada por Morena asegura que la fuerza política que más ha alzado la voz es Acción Nacional (PAN), de donde su papá, Manuel Clouthier, fue candidato presidencial en 1988. Sin embargo, asegura no ha sido claro.

“El PAN es el partido que más se expresa en la oposición, pero yo lo veo claro en lo que no quiere, pero no sabe qué quiere y no sabe a qué te invita. Me imagino a un niño en una piñata con los ojos vendados, tirando palos a ver cuándo le pega”, señaló.

Este 1 de diciembre Andrés Manuel López Obrador cumple un año como Presidente. Su llegada al poder ha cambiado la vida política en México a través de reformas y leyes que han permitido la eliminación del fuero para que funcionarios sean juzgados por corrupción, bajar los salarios a burócratas, quitar pensiones a ex presidentes, entre otras.

Para algunos analistas es difícil evaluar el desempeño de López Obrador en el primer año de su Gobierno, otros lo miden desde el primer día. La Diputada Tatiana Clouthier considera que el tabasqueño ha cambiado, en algo, la vida de México.

“Veo un México que está diferente, que voltea a ver a donde no había volteado, que empieza a tender la mano donde no se había tendido anteriormente. Tenemos el reto de la inseguridad, pero veo cambios muy fuertes en el país, estamos aprendiendo a vivir en una nueva manera”, dijo.